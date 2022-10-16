Çanakkale'de yatırımlık arsa fırsatı! 22 Kasım'da satışta

Çanakkale 2. Satış Memurluğu tarafından merkezde bulunan 330 metrekare arsa icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan arsa için 1 milyon 650 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan arsanın satış tarihi 22.11.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar

Çanakkale İl, Merkez İlçe, Kepez, Boğazkent Mevkii, 139 Ada, 6 Parsel, Taşınmazın bulunduğu bölge denize ve sahil bandına yaklaşık 20m mesafededir. Yakın çevresinde zemin katlarında işyerleri, üst katlarında ise mesken ofis amaçlı kullanılan benzer nitelikteki üst gelir grubuna yönelik 1-2 katlı binalar, günübirlik tesis alanları, park alanı, sahil boyu, plaj, alış veriş merkezleri ile cami bulunmaktadır. Bölgede altyapı çalışmaları tamamlanmıştır.



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