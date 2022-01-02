Gaziantep İslahiye'de 8.705 m2 tarım arazisi mahkemeden satılığa çıkarıldı

İslahiye İcra Dairesi tarafından ilçede bulunan 8 bin 705 metrekare tarım arazisi mahkemeden satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan arazi için 174.115 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan tarım arazisinin satış tarihi 17.02.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

1 NO'LU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ

Gaziantep İl, İslahiye İlçe, 168 Ada, 1 Parsel, DOLAN Mahalle/Köy, yeşilyurt (dolan) tarlası Mevkii, Gaziantep İli, İslahiye İlçesi, Dolan Mah. 168 ada, 1 parselde kayıtlı bulunan tamamı 8.705,78 m2 olan, tapu kayıtlarında bağ olarak belirtilen taşınmaz tam hisse olarak dosya borçlusu adına kayıtlıdır. İlgili imar paftası incelendiğinde taşınmazın belediye sınırları içerisinde , imar planı dışında, arsa niteliği kazanmamış yerlerden olduğu ve belediye hizmetlerinden yararlamadığı tespit edilmiştir. Belirtilen nedenlerden dolayı satışa konu taşınmaz tarım arazisidir. Yapılan incelemelerde taşınmazın toprak yapısının killi-tınlı tekstürde, 2. sınıf tarım arazisidir. Organik madde oranı normal, potasça iyi, fosforca fakir topraklardandır. Taşınmaza ulaşım normal toprak yoldan sağlanmakta olup İslahiye İlçe merkezine 20 km., Dolan Mahalle merkezine 3 km mesafededir.Satışa konu Dolan Mahallesi 8.705,78 m2 yüzölçümlü 168 ada, 1 parsel nolu taşınmaz tapu kayıtlarında bağ vasfında belirtilmiş olmasına rağmen, hali hazırda üzerinde 25-30 yaşlarında zeytin ağaçlarının dikili olduğu görülmüş olup, toprak yapısı incelendiğinde Zeytin tarımı için elverişli olduğu görülmüştür. Eğimi %2-3 civarında, killi-tınlı toprak yapısına sahip, hafif taşlı yapıda, makineli tarıma elverişli kültürel bakımlarının ve toprak işlemesinin yapıldığı görülmüştür.

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