Hükümetten kiracıları sevindirecek haber

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri yapıldı.
Teklifin, kira bedelinin belirlenmesinde Tüketici Fiyat Endeksi'nin artış oranı olarak belirlenmesine yönelik Türk Borçlar Kanunu'nun 344. maddesinin değiştirilmesini öngören maddesi müzakere edildi.
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