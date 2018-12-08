Hükümetten kiracıları sevindirecek haber AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, kiralardaki artış oranının belirlenmesine ilişkin yapılacak düzenlemeye "Kiralardaki artış oranı olarak 'ÜFE ve TÜFE'nin ortalaması alınır' veya 'düşük olan kullanılır' şeklinde bir değişiklik yapabiliriz. Bu madde üzerinde önerge için çalışarak Genel Kurula gelmek isteriz" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri yapıldı. Teklifin, kira bedelinin belirlenmesinde Tüketici Fiyat Endeksi'nin artış oranı olarak belirlenmesine yönelik Türk Borçlar Kanunu'nun 344. maddesinin değiştirilmesini öngören maddesi müzakere edildi. HABERİN DEVAMI

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