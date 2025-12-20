PODCAST CANLI YAYIN

Dünya Bankası’ndan Türkiye’ye 350 milyon euroluk eğitim finansmanı

Dünya Bankası, gençlerin iş gücü piyasasına girişte ihtiyaç duyduğu becerilerin geliştirilmesine katkı sağlamak için 350 milyon euro destek verecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, Türkiye'nin uluslararası finans kuruluşlarından uygun koşullu finansman temin çalışmaları hız kesmiyor. Bu kapsamda "Türkiye İş Gücü Piyasasına Hazırlık İçin Eğitim Projesi", Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu tarafından onaylandı. Proje kapsamında Dünya Bankası'ndan 350 milyon euro tutarında finansman sağlanacak. Böylece 2025 yılında Dünya Bankası tarafından onaylanan uygun koşullu dış finansman tutarı yaklaşık 4.6 milyar dolar oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülecek proje, gençlerin iş gücü piyasasına girişte ihtiyaç duyduğu becerilerin geliştirilmesini hedefliyor.

'ÜLKE KALKINMASINA KATKI'
Projeyle öğrenme ortamlarının iyileştirilmesi, öğretmenlerin mesleki kapasitelerinin güçlendirilmesi ve özel sektörle iş birliğinin artırılması yoluyla beceri kazanmasının desteklenmesi amaçlanıyor. Dünya Bankası ile sürdürülen iş birliğinin önümüzdeki dönemde de güçlenerek devam edeceğini belirten Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Ülkemizin eğitim alanındaki kapasitesinin güçlendirilmesi ve gençlerin çağın gerektirdiği becerilerle donatılmasıyla elde edilecek verimlilik artışı, ülkemizin kalkınmasına önemli katkı sağlayacaktır" dedi.

