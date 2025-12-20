Dünya Bankası’ndan Türkiye’ye 350 milyon euroluk eğitim finansmanı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, Türkiye'nin uluslararası finans kuruluşlarından uygun koşullu finansman temin çalışmaları hız kesmiyor. Bu kapsamda "Türkiye İş Gücü Piyasasına Hazırlık İçin Eğitim Projesi", Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu tarafından onaylandı. Proje kapsamında Dünya Bankası'ndan 350 milyon euro tutarında finansman sağlanacak. Böylece 2025 yılında Dünya Bankası tarafından onaylanan uygun koşullu dış finansman tutarı yaklaşık 4.6 milyar dolar oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülecek proje, gençlerin iş gücü piyasasına girişte ihtiyaç duyduğu becerilerin geliştirilmesini hedefliyor.