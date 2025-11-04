PODCAST CANLI YAYIN

Fergani Uzay’dan tarihi başarı! Türkiye’nin en büyük özel uydusu FGN-100-d2 uzayda

Fergani Uzay mühendislerinin milli imkanlarla geliştirdiği FGN-100-d2, yaklaşık 510 kilometre yükseklikte alçak dünya yörüngesinde görev yapacak. 7.6 km/s hızla hareket eden uydu, günde 15 kez dünya turu atacak.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Fergani Uzay’dan tarihi başarı! Türkiye’nin en büyük özel uydusu FGN-100-d2 uzayda

Ferganı Uzay'ın tamamen milli imkanlarla geliştirdiği ikinci uydusu ve aynı zamanda Türkiye'nin en büyük özel sektör uydusu olan FGN- 100-d2, uzay yolculuğuna başarıyla başladı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar tarafından kurulan Fergani Uzay Teknolojileri, milli mühendislik kabiliyetiyle geliştirdiği FGN-100-d2 uydusunu önceki gün Türkiye saatiyle 08.09'da ABD'nin Cape Canaveral SLC-40 Üssü'nden uzaya gönderdi.

Böylece, Fergani Uzay'ın Konumlandırma Takım Uydu Projesi'nin ikinci adımı da başarıyla tamamlanmış oldu. GÖREV SÜRESI 5-7 YIL
Fergani Uzay CEO'su Selçuk Bayraktar, 2022'de faaliyete geçen Fergani Uzay'ın 135 takım arkadaşıyla yoluna devam ettiğini, uyduların mühendislik, sistem ve tasarımlarının tümüyle Fergani ekibince öz kaynaklar kullanılarak geliştirildiğini ve görev süresinin yaklaşık 5 ila 7 yıl arasında olmasını beklediklerini kaydetti. Bayraktar, "Hedefimiz 5 yıl içinde 100'den fazla uyduya erişerek, Türkiye ile tüm dost ve kardeş coğrafyalarımıza Uluğ Bey Küresel Konumlama Sistemi'mizi bağımsız bir şekilde hizmete kazandırmak ve sunmaktır" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Kazanan 86 milyon olacak
Şener Üşümezsoy A Haber'de açıkladı: O bölgede de 6'lık deprem olabilir | Son depremlerin İstanbul ile ilgisi ne? Asıl risk hangi fayda?
Borsa İstanbul
Fransa’dan dikkat çeken rapor: Türkiye savunma sanayiinde zirveye koşuyor
Özlem Vural Gürzel’den CHP’lilere sert yanıt: “Kamu parasını yedirmediğim için bana düşman oldunuz”
DEM Parti 9. kez Öcalan'a gitti: Terörsüz Türkiye sürecinde yeni safha | TAKVİM'den "İmralı" kronolojisi
D&R
Ölüler Çetesi çökertildi: 100 milyon liralık vurgun tapuda son buldu
Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti davasında yeni gelişme! Cezaevinden gelen mektup cezayı ağırlaştırdı | Mahkeme gerekçeli kararı açıkladı
CHP'li MBB'den 150 günlük işe 30 milyonluk ihale... Manisalılara faturası 24 saatte 200 bin TL | Kayıp 20 iPhone 17 nerede?
Terörsüz Türkiye Komisyonu'na İmralı yolu! Bahçeli ne dedi? Başkan Erdoğan ne mesaj verdi?
Başkan Erdoğan'dan emperyal şeytanlara "Kıbrıs" uyarısı! İSEDAK'ta Suriye'ye özel destek programı: Gazze ve Sudan'ın sesi oldu
CANLI ANLATIM | Türkiye ev sahipliği yaptı! Mehmetçik Gazze'ye gidecek mi? Bakan Fidan zirvesi sonrası açıkladı!
AK Parti iktidarı 23 yaşında! Milli iradeye selam olsun 3 Kasım kutlu olsun
Emekliye 4 aylık enflasyon zammı: Yeni oran TÜİK'ten geldi! SSK BAĞKUR'luya refah payıyla 19 bin TL kök maaş masada
Engin Çağlar'a çarpan motosiklet sürücüsü ifadesinde o günü anlattı: "Bir anda önüme çıktı"
Memura emekliye 4 aylık enflasyon farkı: En düşük maaş için yeni oran geldi! Polis, kaymakam meslek meslek zam tablosu
ORANLAR DEĞİŞTİ: Ocak 2026'da pasaport, ehliyet, kimlik, IMEI, yurt dışı çıkış harcı ne kadar oldu? Kalem kalem yeni ücretler
İÜ Rektörü "üniversitenin onurunu koruduk" deyip anlattı! Diplomayı iptal ettiren 5 hata: İmamoğlu'nun not ve İngilizce yeterliliği yok
Kuruluş Orhan’ın Malhun Hatun’u Bennu Yıldırımlar’ın kızı bakın kim çıktı! O da kendisi ve eşi gibi oyuncu...