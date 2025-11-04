Fergani Uzay’dan tarihi başarı! Türkiye’nin en büyük özel uydusu FGN-100-d2 uzayda

Ferganı Uzay'ın tamamen milli imkanlarla geliştirdiği ikinci uydusu ve aynı zamanda Türkiye'nin en büyük özel sektör uydusu olan FGN- 100-d2, uzay yolculuğuna başarıyla başladı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar tarafından kurulan Fergani Uzay Teknolojileri, milli mühendislik kabiliyetiyle geliştirdiği FGN-100-d2 uydusunu önceki gün Türkiye saatiyle 08.09'da ABD'nin Cape Canaveral SLC-40 Üssü'nden uzaya gönderdi.

Böylece, Fergani Uzay'ın Konumlandırma Takım Uydu Projesi'nin ikinci adımı da başarıyla tamamlanmış oldu. GÖREV SÜRESI 5-7 YIL

Fergani Uzay CEO'su Selçuk Bayraktar, 2022'de faaliyete geçen Fergani Uzay'ın 135 takım arkadaşıyla yoluna devam ettiğini, uyduların mühendislik, sistem ve tasarımlarının tümüyle Fergani ekibince öz kaynaklar kullanılarak geliştirildiğini ve görev süresinin yaklaşık 5 ila 7 yıl arasında olmasını beklediklerini kaydetti. Bayraktar, "Hedefimiz 5 yıl içinde 100'den fazla uyduya erişerek, Türkiye ile tüm dost ve kardeş coğrafyalarımıza Uluğ Bey Küresel Konumlama Sistemi'mizi bağımsız bir şekilde hizmete kazandırmak ve sunmaktır" dedi.