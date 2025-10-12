İş arayanlara maaş devletten! Kime ne kadar ödeniyor? İşsizlik maaşı kaç ay veriliyor?

Ülkemizde işverenlerin istihdamı koruması ve artırması teşvik edilirken; işsiz olanlar da nakdi fırsatlar ve iş bulmalarını kolaylaştıracak eğitimler ve uygulamalarla destekleniyor. İşten ayrılanlara 10 aya kadar maaş ödemesi yapılırken, bu sürede işbaşı eğitim programlarına ya da meslek kurslarına katılanlar ikinci bir ödeme daha alabiliyor. Sosyal yardım alanlardan iş arayanlara ve bulanlara da nakdi destek veriliyor. İşte işsizlere verilen desteklere ilişkin merak edilen detaylar...



İş arayanlara maaş devletten (AA)

İŞSİZLİK MAAŞI:

En az 6, en çok 10 ay süreyle veriliyor. Burada maaş süresi, son 3 yıldaki çalışmalara göre belirleniyor. Bu dönemde 600 gün sigortalı olanlar 180, 900 gün sigortalı çalışanlar 240, 1080 gün sigortalı olanlar 300 gün süre ile işsizlik maaşı alıyor. Maaşın tutarı son 4 aylık ücret ortalaması üzerinden hesaplanıyor. Bu tutarın yüzde 40'ı ödeniyor. Ancak ödenecek tutar brüt asgari ücretin yüzde 80'ini geçemiyor. Hesaplanan tutardan sadece damga vergisi kesiliyor. Brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş olan asgari ücrete göre işsizlik maaşı damga vergisi kesilmiş olarak en az 10 bin 323, en çok 20 bin 646 lira oluyor İşsizlik maaşı alabilecek şekilde işten ayrılanların hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içerisinde İŞKUR'a başvurması gerekiyor.



