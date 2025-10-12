İş arayanlara maaş devletten! Kime ne kadar ödeniyor? İşsizlik maaşı kaç ay veriliyor?

PODCAST CANLI YAYIN

İşsiz kalanlara 10 aya varan süreyle işsizlik maaşı bağlanırken, İŞKUR’un işbaşı eğitim programları ve meslek kursları ise iş kapısı açtığı gibi, katılım süresince gelir imkanı da sunuyor...

Ülkemizde işverenlerin istihdamı koruması ve artırması teşvik edilirken; işsiz olanlar da nakdi fırsatlar ve iş bulmalarını kolaylaştıracak eğitimler ve uygulamalarla destekleniyor. İşten ayrılanlara 10 aya kadar maaş ödemesi yapılırken, bu sürede işbaşı eğitim programlarına ya da meslek kurslarına katılanlar ikinci bir ödeme daha alabiliyor. Sosyal yardım alanlardan iş arayanlara ve bulanlara da nakdi destek veriliyor. İşte işsizlere verilen desteklere ilişkin merak edilen detaylar...

İŞSİZLİK MAAŞI:
En az 6, en çok 10 ay süreyle veriliyor. Burada maaş süresi, son 3 yıldaki çalışmalara göre belirleniyor. Bu dönemde 600 gün sigortalı olanlar 180, 900 gün sigortalı çalışanlar 240, 1080 gün sigortalı olanlar 300 gün süre ile işsizlik maaşı alıyor. Maaşın tutarı son 4 aylık ücret ortalaması üzerinden hesaplanıyor. Bu tutarın yüzde 40'ı ödeniyor. Ancak ödenecek tutar brüt asgari ücretin yüzde 80'ini geçemiyor. Hesaplanan tutardan sadece damga vergisi kesiliyor. Brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş olan asgari ücrete göre işsizlik maaşı damga vergisi kesilmiş olarak en az 10 bin 323, en çok 20 bin 646 lira oluyor İşsizlik maaşı alabilecek şekilde işten ayrılanların hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içerisinde İŞKUR'a başvurması gerekiyor.

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARI:
İş sahibi olmak isteyenler İŞKUR'un işbaşı eğitim programlarına da katılabiliyor. İşbaşı eğitim programları haftada 45 saat, ayda 26 gün olarak uygulanıyor. İş arayan vatandaşlardan bu programlara katılanlara günlük 850,18 lira harçlık veriliyor. Bu ödeme lise ve altı örgün eğitime devam eden öğrencilerde 637,63, işsizlik ödeneği alanlarda 425,09 lira tutarında oluyor. Geleceğin meslekleri olarak belirlenen mesleklerde düzenlenen programlarda da katılımcılara günlük 1.105,23 lira, öğrencilere 828,93 lira, işsizlik ödeneği alanlara 552,62 lira veriliyor. Her Meslekte Kadın Eli Projesi kapsamındaki programlara katılım gösteren kadın kursiyerlere ve mezun oldukları alanda yer alan mesleklerde düzenlenen programlara katılan meslek lisesi mezunlarına yüzde 30 artırımlı ödeme yapılıyor. Programların azami süresi, alanına göre 3, 6 ya da 9 ay oluyor.
MESLEK EĞİTİM KURSLARI:
İŞKUR'un meslek kursları da iş sahibi yapıyor. 15 yaşını aşanların, emekli olmayanların katılabildiği kurslar, haftada 6 günü geçmemek üzere en az 30, en fazla 40 saat olabiliyor. Kursların süresi 160 günü geçemiyor. Meslek eğitim kurslarına katılanlar kursiyerlerden iş arayan statüsündekilere 850,18, işsizlik ödeneği alanlara da 425,09 lira günlük ödeme yapılıyor. 'Her Meslekte Kadın Eli Projesi' kapsamında yapılacak iş birlikleriyle belirlenen mesleklerde kurslara katılım sağlayanlara ise yüzde 30 daha fazla ödeme yapılıyor. Bu kapsamda iş arayan statüsündeki kadın kursiyerlere günlük 1.105,23 lira, işsizlik ödeneği alanlara da 552,62 lira veriliyor. Engelli ve eski hükümlülere yönelik kurslarda da istihdam garantisiz ise günlük 255,05, istihdam garantiliyse 340,07 lira ödeme yapılıyor.

İŞ ARAYIP BULANA DA ÖDEME
Sosyal yardım alanların istihdamı da destekleniyor. Bu kişilere, iş görüşmesine gitmeleri halinde sağlık raporu, fotoğraf ve benzeri giderleri için 1 yıl içinde azami 3 kere olmak üzere aylık net asgari ücretin en fazla yüzde 10'una kadar yardım veriliyor.

Bu tutar mevcut asgari ücrete göre 2 bin 210 lira olarak uygulanıyor. Ayrıca, sosyal yardım alan kişiye, işe yerleşmesi durumunda, 1 yılda 1 defaya mahsus olmak üzere, aylık brüt asgari ücretin 1/3'ü kadar nakdi yardım veriliyor. Bu da mevcut asgari ücrete göre 8 bin 668 lira seviyesinde bulunuyor.

