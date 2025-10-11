Staj yapanlara erken emeklilik müjdesi! Annelere ve bazı mesleklere fırsat...

İŞ hayatına ilk adımı pek çok kişi staj ile atıyor. Sosyal güvenlik mevzuatına göre staj ya da çıraklıkta geçen süreler emeklilikte sayılmıyor ve bu sigortalar başlangıç kabul edilmiyor. Bunun nedeni ise çıraklık ve stajyerlik döneminde sadece iş kazası, meslek hastalığı ve genel sağlık sigortası primlerinin yatırılması. Çünkü çalışılan sürenin emeklilikte sayılabilmesi için uzun vadeli sigorta olarak adlandırılan malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta koluna prim ödenmesi gerekiyor. Stajda geçen süreler emeklilik için borçlanılamıyor, ancak bazı istisnalar var.
AVUKATA EN ÇOK 1 YIL
Bu istisnalardan biri avukatlara yönelik... Avukatlar, sigortalı olmaksızın ilk 6 ay mahkemelerde, kalan 6 ay da avukat yanında olmak üzere toplam 1 yıllık staj sürelerini gösteren onaylı baro belgesi ve borçlanma talep dilekçesi ile kuruma başvurmaları halinde bu süreleri borçlanabiliyor. 1 yıllık sürenin tamamını borçlanmak şart değil, ihtiyaç kadar da borçlanma yapılabiliyor.
DOKTOR DA YAPABİLİYOR
Staj süresini borçlanma imkanı tanınan bir kesim de doktorlar. Sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurt içinde veya yurt dışında geçirilen normal doktora veya uzmanlık öğrenim süreleri de borçlanma kapsamında bulunuyor. Hekimlerin fahri asistanlıkta geçen süreleri borçlanmaya dahil.
ANNE EYT'Lİ OLABİLİR
Staj annelere de bir ayrıcalık sunuyor. Anneler sigortalı olmadan önce yaptığı doğumlar için borçlanma yapamıyor. Ancak staj ya da çıraklık sonrası dünyaya gelen çocukları için bu imkan var. Eğer staj ya da çıraklık ile sigortalı çalışmaya başlanılan süre arasında doğumlar olduysa bunlar borçlanıldığında sigorta başlangıcını geri çekebiliyor. Örneğin 1997'de staj yapmış bir kadın, 2000 yılında işe başlamışsa ve bu iki tarih arasında anne olmuşsa borçlanmayla işe başlangıç tarihini geriye çekerek EYT'li olabiliyor.