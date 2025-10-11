PODCAST CANLI YAYIN

Staj yapanlara erken emeklilik müjdesi! Annelere ve bazı mesleklere fırsat...

İş hayatına ilk adımın atıldığı staj süreleri, bazı hallerde emeklilik hesabına katılabiliyor. Doktorlar ve avukatlar bu süreyi borçlanabilirken, anneler de stajdan sonra yaptıkları doğumlar için bu imkandan yararlanıp emekliliği erkene çekebiliyor

Giriş Tarihi:
Staj yapanlara erken emeklilik müjdesi! Annelere ve bazı mesleklere fırsat...

İŞ hayatına ilk adımı pek çok kişi staj ile atıyor. Sosyal güvenlik mevzuatına göre staj ya da çıraklıkta geçen süreler emeklilikte sayılmıyor ve bu sigortalar başlangıç kabul edilmiyor. Bunun nedeni ise çıraklık ve stajyerlik döneminde sadece iş kazası, meslek hastalığı ve genel sağlık sigortası primlerinin yatırılması. Çünkü çalışılan sürenin emeklilikte sayılabilmesi için uzun vadeli sigorta olarak adlandırılan malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta koluna prim ödenmesi gerekiyor. Stajda geçen süreler emeklilik için borçlanılamıyor, ancak bazı istisnalar var.

Staj yapana erken emeklilik (AA)Staj yapana erken emeklilik (AA)

AVUKATA EN ÇOK 1 YIL
Bu istisnalardan biri avukatlara yönelik... Avukatlar, sigortalı olmaksızın ilk 6 ay mahkemelerde, kalan 6 ay da avukat yanında olmak üzere toplam 1 yıllık staj sürelerini gösteren onaylı baro belgesi ve borçlanma talep dilekçesi ile kuruma başvurmaları halinde bu süreleri borçlanabiliyor. 1 yıllık sürenin tamamını borçlanmak şart değil, ihtiyaç kadar da borçlanma yapılabiliyor.

Staj yapana erken emeklilik (AA)Staj yapana erken emeklilik (AA)

DOKTOR DA YAPABİLİYOR
Staj süresini borçlanma imkanı tanınan bir kesim de doktorlar. Sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurt içinde veya yurt dışında geçirilen normal doktora veya uzmanlık öğrenim süreleri de borçlanma kapsamında bulunuyor. Hekimlerin fahri asistanlıkta geçen süreleri borçlanmaya dahil.

Staj yapana erken emeklilik (AA)Staj yapana erken emeklilik (AA)

ANNE EYT'Lİ OLABİLİR
Staj annelere de bir ayrıcalık sunuyor. Anneler sigortalı olmadan önce yaptığı doğumlar için borçlanma yapamıyor. Ancak staj ya da çıraklık sonrası dünyaya gelen çocukları için bu imkan var. Eğer staj ya da çıraklık ile sigortalı çalışmaya başlanılan süre arasında doğumlar olduysa bunlar borçlanıldığında sigorta başlangıcını geri çekebiliyor. Örneğin 1997'de staj yapmış bir kadın, 2000 yılında işe başlamışsa ve bu iki tarih arasında anne olmuşsa borçlanmayla işe başlangıç tarihini geriye çekerek EYT'li olabiliyor.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Trump’tan Gazze zirvesi: Türkiye masada
Çocuk suçlarıyla ilgili yeni yasayı TAKVİM açıklıyor! Çeteler yandı | İşte yeni "Minguzzi" yasası
Aynadaki Yabancı
Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni talebi: Savcılıktan İçişleri Bakanlığına başvuru
Staj yapanlara erken emeklilik müjdesi! Annelere ve bazı mesleklere fırsat...
Serdar Öktem cinayetinde flaş gelişme: Tüm ifadelere Takvim.com.tr ulaştı! İntikam sözü dosyaya girdi: Daltonlar çetesinin kilit ismi talimatlar ondan
Trump’tan Çin’e sert misilleme: “Görüşmemiz için bir neden kalmadı”
Başkan Erdoğan'dan baba ocağı Rize'de İsrail'e uyarı: Tekrarı olursa bedeli olur!
ABD’de askeri tesiste patlama: Ölü ve yaralılar var
Yurt genelinde konut seferberliği! Hem deprem bölgesi hem kentsel dönüşüm projeleri bir arada yürütülüyor
AK Parti itiraz etmişti! CHP'nin hile karıştırdığı Bayrampaşa Belediyesi Başkanvekilliği seçimi iptal edildi
Serdar Öktem suikastının perde arkası: Hedeflerine ulaşamadılar intikam için avukatı seçtiler!
CANLI | Ateşkes yürürlükte! İsrail çekildi Gazze'ye dönüş başladı | Lübnan'a saldırı
Gazze'deki ateşkes sonrası Filistinliler kuzeydeki evlerine dönmeye başladı
Baklava kutusundaki rüşvette şok detaylar ortaya çıktı: CHP'li Mehmet Engin Tüter'den "boşluğuma geldi" savunması!
İşte Gazze'de ateşkesi sağlayan metin! Türkiye detayı: Görev gücü oluşturulacak
CHP'li Mehmet Ali Orpak'tan skandal: İçki fotoğrafıyla "hayırlı cumalar" mesajı paylaştı
Trump’ın Nobel rüyası sona erdi! Ödül Venezuela’ya gitti
CHP'li eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile birlikte 21 şüpheli gözaltına alındı
Bizim Aile’nin Ferdi’si Cengiz Nezir bakın şimdi ne halde! Meğer oyunculuğu bıraktıktan sonra...