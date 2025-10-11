Staj yapanlara erken emeklilik müjdesi! Annelere ve bazı mesleklere fırsat...

İŞ hayatına ilk adımı pek çok kişi staj ile atıyor. Sosyal güvenlik mevzuatına göre staj ya da çıraklıkta geçen süreler emeklilikte sayılmıyor ve bu sigortalar başlangıç kabul edilmiyor. Bunun nedeni ise çıraklık ve stajyerlik döneminde sadece iş kazası, meslek hastalığı ve genel sağlık sigortası primlerinin yatırılması. Çünkü çalışılan sürenin emeklilikte sayılabilmesi için uzun vadeli sigorta olarak adlandırılan malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta koluna prim ödenmesi gerekiyor. Stajda geçen süreler emeklilik için borçlanılamıyor, ancak bazı istisnalar var.



AVUKATA EN ÇOK 1 YIL

Bu istisnalardan biri avukatlara yönelik... Avukatlar, sigortalı olmaksızın ilk 6 ay mahkemelerde, kalan 6 ay da avukat yanında olmak üzere toplam 1 yıllık staj sürelerini gösteren onaylı baro belgesi ve borçlanma talep dilekçesi ile kuruma başvurmaları halinde bu süreleri borçlanabiliyor. 1 yıllık sürenin tamamını borçlanmak şart değil, ihtiyaç kadar da borçlanma yapılabiliyor.



