İki şirketten yatırımcısına temettü sürprizi: İşte 2025 ödeme tarihleri ve tutarları

📈 Borsa İstanbul'da 2 Şirketten Yatırımcılarına Temettü Müjdesi!
Borsa İstanbul'da 22 Eylül 2025 tarihinde yatırımcıları sevindiren haber geldi. Halka açık 2 şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden temettü dağıtma kararlarını duyurdu. İşte detaylar…
🏢 Turcas Holding (TRCAS) Temettü Kararı
Turcas Holding A.Ş., Yönetim Kurulu kararıyla hisse başına 0,6690973 TL brüt ve 0,5687327 TL net temettü dağıtacağını açıkladı. Ödemeler 17 Ekim 2025 tarihinde yatırımcıların hesaplarına aktarılacak.
🧀 Gündoğdu Gıda (GUNDG) Temettü Sürprizi
Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. ise farklı tarihlerde 3 parça halinde ödeme yapacağını duyurdu. Hisse başına 0,0512820 TL brüt ve 0,0435897 TL net temettü ödemeleri şu tarihlerde gerçekleştirilecek:
-
26 Eylül 2025
-
31 Ekim 2025
-
28 Kasım 2025