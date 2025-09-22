PODCAST CANLI YAYIN

İki şirketten yatırımcısına temettü sürprizi: İşte 2025 ödeme tarihleri ve tutarları

Yatırımcıların merakla takip ettiği temettü haberleri peş peşe geldi. 22 Eylül 2025 tarihinde Borsa İstanbul’da işlem gören iki şirket temettü kararını açıkladı.

İki şirketten yatırımcısına temettü sürprizi: İşte 2025 ödeme tarihleri ve tutarları
İki şirketin kararı sonrasında yatırımcılar, ek gelir fırsatı için geri sayıma geçti.
📈 Borsa İstanbul'da 2 Şirketten Yatırımcılarına Temettü Müjdesi!

Borsa İstanbul'da 22 Eylül 2025 tarihinde yatırımcıları sevindiren haber geldi. Halka açık 2 şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden temettü dağıtma kararlarını duyurdu. İşte detaylar…

🏢 Turcas Holding (TRCAS) Temettü Kararı

Turcas Holding A.Ş., Yönetim Kurulu kararıyla hisse başına 0,6690973 TL brüt ve 0,5687327 TL net temettü dağıtacağını açıkladı. Ödemeler 17 Ekim 2025 tarihinde yatırımcıların hesaplarına aktarılacak.

🧀 Gündoğdu Gıda (GUNDG) Temettü Sürprizi

Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. ise farklı tarihlerde 3 parça halinde ödeme yapacağını duyurdu. Hisse başına 0,0512820 TL brüt ve 0,0435897 TL net temettü ödemeleri şu tarihlerde gerçekleştirilecek:

  • 26 Eylül 2025

  • 31 Ekim 2025

  • 28 Kasım 2025

💰 Yatırımcıya Anlamı Ne?

Bu kararlarla birlikte Turcas Holding ve Gündoğdu Gıda yatırımcıları, 2025 yılı içerisinde ek gelir elde etme fırsatı bulacak. Özellikle Gündoğdu Gıda'nın ödemeleri 3 farklı tarihe yayması, düzenli nakit akışı sağlayacak.

