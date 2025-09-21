Borsa İstanbul’da 5 şirketten temettü kararı! İşte ödeme tarihleri ve tutarlar

Borsa İstanbul'da 15-19 Eylül haftası temettü gündemiyle hareketli geçti. Yatırımcıların yakından takip ettiği KAP açıklamalarında Katmerciler, Martı Otel, Ziraat GYO, Uşak Seramik ve PC İletişim öne çıktı.