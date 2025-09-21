Borsa İstanbul’da 5 şirketten temettü kararı! İşte ödeme tarihleri ve tutarlar

📅 15 EYLÜL PAZARTESİ – KATMERCİLER (KATMR)
Haftanın ilk temettü açıklaması Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi'den geldi. Ancak şirket bu yıl temettü dağıtmayacağını duyurdu.
|Şirket
|Karar
|Hisse Başı Brüt
|Hisse Başı Net
|Temettü Tarihi
|Katmerciler (KATMR)
|Yönetim Kurulu
|Dağıtmayacak
|Dağıtmayacak
|—
📅 17 EYLÜL ÇARŞAMBA – MARTI OTEL & ZİRAAT GYO
Çarşamba günü iki ayrı şirketten açıklama geldi.
-
Martı Otel İşletmeleri (MARTI): Genel kurul kararıyla bu yıl temettü dağıtılmayacak.
-
Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (ZRGYO): Yatırımcılarını sevindiren karar geldi. Şirket, 0,0610621 TL hisse başı temettü ödemesini 26 Eylül 2025 tarihinde yapacak.
|Şirket
|Karar
|Hisse Başı Brüt
|Hisse Başı Net
|Temettü Tarihi
|Martı Otel (MARTI)
|Genel Kurul
|Dağıtmayacak
|Dağıtmayacak
|—
|Ziraat GYO (ZRGYO)
|Temettü Tarihi Açıklandı
|0,0610621 TL
|0,0610621 TL
|26 Eylül
📅 18 Eylül Perşembe – Uşak Seramik (USAK)
Perşembe günü açıklama yapan Uşak Seramik, temettü dağıtımı yapmayacağını duyurdu.
|Şirket
|Karar
|Hisse Başı Brüt
|Hisse Başı Net
|Temettü Tarihi
|Uşak Seramik (USAK)
|Genel Kurul
|Dağıtmayacak
|Dağıtmayacak
|—
📅 19 EYLÜL CUMA – PC İLETİŞİM (PCILT)
Haftanın son temettü açıklaması PC İletişim'den geldi. Şirket, hisse başına 0,8449514 TL brüt, 0,7182086 TL net temettü ödeneceğini açıkladı. Ödeme tarihi 30 Eylül 2025 olarak belirlendi.
|Şirket
|Karar
|Hisse Başı Brüt
|Hisse Başı Net
|Temettü Tarihi
|PC İletişim (PCILT)
|Genel Kurul
|0,8449514 TL
|0,7182086 TL
|30 Eylül