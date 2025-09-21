PODCAST CANLI YAYIN

Borsa İstanbul’da 5 şirketten temettü kararı! İşte ödeme tarihleri ve tutarlar

Borsa İstanbul'da yatırımcıların en çok takip ettiği gelişmelerden biri olan temettü kararları bu hafta 5 farklı şirketten geldi. 15-19 Eylül 2025 haftasında Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamalar yatırımcıların gündeminde geniş yer buldu. İşte gün gün açıklanan kararlar ve detaylı tablo…

Borsa İstanbul'da 15-19 Eylül haftası temettü gündemiyle hareketli geçti. Yatırımcıların yakından takip ettiği KAP açıklamalarında Katmerciler, Martı Otel, Ziraat GYO, Uşak Seramik ve PC İletişim öne çıktı.

📅 15 EYLÜL PAZARTESİ – KATMERCİLER (KATMR)

Haftanın ilk temettü açıklaması Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi'den geldi. Ancak şirket bu yıl temettü dağıtmayacağını duyurdu.

Şirket Karar Hisse Başı Brüt Hisse Başı Net Temettü Tarihi
Katmerciler (KATMR) Yönetim Kurulu Dağıtmayacak Dağıtmayacak

📅 17 EYLÜL ÇARŞAMBA – MARTI OTEL & ZİRAAT GYO

Çarşamba günü iki ayrı şirketten açıklama geldi.

  • Martı Otel İşletmeleri (MARTI): Genel kurul kararıyla bu yıl temettü dağıtılmayacak.

  • Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (ZRGYO): Yatırımcılarını sevindiren karar geldi. Şirket, 0,0610621 TL hisse başı temettü ödemesini 26 Eylül 2025 tarihinde yapacak.

Şirket Karar Hisse Başı Brüt Hisse Başı Net Temettü Tarihi
Martı Otel (MARTI) Genel Kurul Dağıtmayacak Dağıtmayacak
Ziraat GYO (ZRGYO) Temettü Tarihi Açıklandı 0,0610621 TL 0,0610621 TL 26 Eylül

📅 18 Eylül Perşembe – Uşak Seramik (USAK)

Perşembe günü açıklama yapan Uşak Seramik, temettü dağıtımı yapmayacağını duyurdu.

Şirket Karar Hisse Başı Brüt Hisse Başı Net Temettü Tarihi
Uşak Seramik (USAK) Genel Kurul Dağıtmayacak Dağıtmayacak

📅 19 EYLÜL CUMA – PC İLETİŞİM (PCILT)

Haftanın son temettü açıklaması PC İletişim'den geldi. Şirket, hisse başına 0,8449514 TL brüt, 0,7182086 TL net temettü ödeneceğini açıkladı. Ödeme tarihi 30 Eylül 2025 olarak belirlendi.

Şirket Karar Hisse Başı Brüt Hisse Başı Net Temettü Tarihi
PC İletişim (PCILT) Genel Kurul 0,8449514 TL 0,7182086 TL 30 Eylül

📌 GENEL DEĞERLENDİRME

  • 5 şirketten 3'ü bu yıl temettü dağıtmayacağını duyurdu.

  • Yatırımcısını sevindiren şirketler ise Ziraat GYO ve PC İletişim oldu.

  • Temettü ödemeleri 26 Eylül ve 30 Eylül 2025 tarihlerinde yapılacak.

Fotoğraflar: AA