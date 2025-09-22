PODCAST CANLI YAYIN

Borsa İstanbul Erdoğan ve Trump görüşmesi öncesi pozitif ayrıştı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, ABD Başkanı Donald Trump ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmesi öncesinde Avrupa borsalarından pozitif ayrışarak günün ilk yarısını yükselişle tamamladı.

Borsa İstanbul Erdoğan ve Trump görüşmesi öncesi pozitif ayrıştı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,07 değer kazanarak 11.527,79 puana çıktı.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 233,31 puan ve yüzde 2,07 artışla 11.527,79 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 86,8 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 2,84, holding endeksi yüzde 1,96 değer kazandı.

Sektör endekslerin arasında en çok yükselen yüzde 5,02 ile madencilik, en fazla düşen yüzde 6,36 ile finansal kiralama faktoring oldu.

ERDOĞAN VE TRUMP GÖRÜŞMESİ ÖNCESİ POZİTİF AYRIŞTI

BIST 100 endeksi, ABD Başkanı Donald Trump ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmesi öncesinde Avrupa borsalarından pozitif ayrışarak günün ilk yarısını yükselişle tamamladı.

GÖRÜŞMEDE HANGİ KONULAR MASAYA YATIRILACAK?

Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile Beyaz Saray'da yapacağı görüşmede, başta ticaret, yatırım ve savunma sanayisi olmak üzere birçok konunun ele alınacağını açıkladı.

Analistler, günün geri kalanında Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, ABD'de ağustos Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'nin açıklamalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan, BIST 100 endeksinde 11.700 ve 11.800 puanın direnç, 11.400 ve 10.300 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Suriyede SDGye operasyon olacak mı? Başkan Erdoğan Trumpla gündemi A Habere açıkladı: Orta Doğuda atılacak her adım hayatidirSuriyede SDGye operasyon olacak mı? Başkan Erdoğan Trumpla gündemi A Habere açıkladı: Orta Doğuda atılacak her adım hayatidir

