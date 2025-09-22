Borsa İstanbul Erdoğan ve Trump görüşmesi öncesi pozitif ayrıştı

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 233,31 puan ve yüzde 2,07 artışla 11.527,79 puana yükseldi.

Borsa İstanbul (AA)

Toplam işlem hacmi 86,8 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 2,84, holding endeksi yüzde 1,96 değer kazandı.

Sektör endekslerin arasında en çok yükselen yüzde 5,02 ile madencilik, en fazla düşen yüzde 6,36 ile finansal kiralama faktoring oldu.