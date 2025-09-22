Yeni bir Seçil Erzan vakası daha! Borsada yüksek kar vaadiyle 10 milyonluk vurgun! Yapay zeka Cengiz!
Balıkesir Ayvalık’ta ikinci bir Seçil Erzan vakası yaşandı. Ancak bu kez dolandırıcılar yapay zeka kullandı. İş insanı İ.D.’yi borsada yüksek kar vaadiyle 10 milyon lira dolandıranlar güven kazanmak için yapay zekada ürettikleri fotoğrafı kendileriymiş gibi İ.D.’ye attı.
Kendisini İstanbul merkezli bilinen bir yatırım firmasının yatırım uzmanı Mine D. olarak tanıtan şüpheli, Ayvalık'ta yaşayan iş insanı İ.D. ile iletişime geçti. Şüpheli, İ.D.'ye 45 günlük bir yatırım programı uygulayacaklarını belirterek bu süreçte yüzde 78'lik kar vaadinde bulundu. İ.D., şüphelinin kendisini bilinen bir firmanın çalışanı olarak tanıtması sebebiyle teklifi kabul etti.
Bunun üzerine kendisini 'Cengiz' olarak tanıtan başka bir şüpheli, İ.D'ye sözde danışmanlık hizmeti vermeye başladı. Şüpheliler İ.D.'ye bir uygulama linki atıp yatırımlarını buradan takip edebileceğini söyledi. Gün içinde uygulamadan parasını takip eden İ.D., kar ettiğini düşündü.
YAPAY ZEKAYI KULLANDILAR
Yatırım yaptığını düşünen İ.D., yaklaşık bir haftalık süreçte iki farklı banka hesabına toplamda 10 milyon lira gönderdi. İ.D. ile sürekli irtibatta olan şüpheliler, mağdurun güveninin kazanmak için yapay zekayı da kullandı. Kendisini 'Cengiz' olarak tanıtan şüpheli, yapay zeka ile ürettiği fotoğrafları, kendisiymiş gibi İ.D.'ye gönderdi.