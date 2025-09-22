Yeni bir Seçil Erzan vakası daha! Borsada yüksek kar vaadiyle 10 milyonluk vurgun! Yapay zeka Cengiz!

Takvim Foto Arşiv Bir haftanın ardından İ.D., kazandığını zannettiği parayı tahsil etmek istedi ancak karşı tarafla iletişim bir anda kesildi. Bunun üzerine firmayı arayan İ.D., kendilerinin böyle bir hizmet vermediğini söyleyince dolandırıldığını anladı.

Avukat Şenay Geçkil (DHA) "PLANLI VE SİSTEMATİK DOLANDIRICILIK" İ.D., avukatı Şenay Geçkil aracılığıyla suç duyurusunda bulundu. Avukat Geçkil, "Müvekkilimiz İstanbul merkezli köklü bir yatırım firması yetkilisi olarak tanıtan kişiler tarafından aranmış ve yüksek kazanç vaadiyle yatırım yapmaya ikna edilmiştir. Ancak sonrasında verilen taahhütlerin yerine getirilmemesi, iletişimin kesilmesi ve yatırım sürecine dair hiçbir resmi bilginin paylaşılmaması üzerine olayın organize ve profesyonel bir dolandırıcılık faaliyeti olduğu anlaşılmıştır. Bahse konu kişiler, planlı ve sistematik biçimde hareket eden bir suç örgütünün parçasıdır. Eldeki bilgi ve belgeler doğrultusunda, bu kişilerin planlı, organize ve profesyonel şekilde hareket eden bir suç örgütünün üyeleri olduğu değerlendirilmiştir. Tarafımızca olayla ilgili derhal ve çok yönlü hukuki süreç başlatılmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusu yapılmış, suç teşkil eden fiillerle ilgili nitelikli dolandırıcılık ve suç örgütü kapsamında cezai soruşturma talep edilmiştir" dedi.