Kahve zinciri Starbucks'ın çalışanları; ücretler ve çalışma saatleri konusunda çözüm arayışıyla cuma günü iş bırakma eylemine başladı. Los Angeles, Chicago ve Seattle'daki Starbucks kafelerini kapattıran grev; New Jersey, New York, Philadelphia ve St. Louis'e de sıçradı. Greve öncülük eden ve 10 binden fazla baristayı temsil eden sendika, grevin New York dahil dört ABD şehrinde daha genişletileceğini açıkladı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN