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MESS Münferit Toplu İş Sözleşmesi Görüşmelerinde Anlaşma Sağlanamadı

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) üyesi olan Arıtaş Kriyojenik A.Ş., Grid Solutions A.Ş., Hitachi Energy A.Ş. ve Schneider Elektrik A.Ş. için devam eden münferit toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde, işverenler önemli bir uzlaşma adımı daha atarak teklifini üçüncü kez revize etti ancak anlaşma sağlanamadı.

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Giriş Tarihi :04 Aralık 2024 , 15:02 Güncelleme Tarihi :04 Aralık 2024 , 15:02
MESS Münferit Toplu İş Sözleşmesi Görüşmelerinde Anlaşma Sağlanamadı

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MESS üyesi işyerleri için münferit toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde 1 Eylül 2024'ten itibaren geçerli olacak ilk 6 aylık ücret artış teklifi, %18,3'lük enflasyona karşılık 22 Kasım 2024 tarihinde ikinci kez revize edilerek %36,5'a yükseltilmişti. Teklif yetkili sendika olan Birleşik Metal-İş tarafından kabul görmemiş ve akabinde Hitachi Energy A.Ş.'de 4 Aralık itibariyle uygulanacak şekilde grev kararı alınmıştı.

Söz konusu işyerleri için, 2 Aralık 2024 tarihinde ilk 6 ay için ortalama ücret artışı %40 olacak şekilde yeniden revize edildi. Böylelikle yapılan teklif, ilgili dönem enflasyonunun 2 katını dahi geçmiş oldu. Ancak yeni teklif de sendika tarafından kabul görmedi. Bu kapsamda söz konusu diğer üç işletmede de önümüzdeki günlerde grev kararı alınması bekleniyor.

MESS'ten yapılan açıklamada "1 Eylül 2024 tarihinden itibaren geçerli olan ilk 6 ay için, %18,3'lük enflasyona karşılık, aynı dönem enflasyonun iki katından fazla olacak şekilde, %40 ücret artışı teklif edildi. Ancak koşulları zorlayarak yapılan bu teklif ve uzlaşma adımı maalesef karşılık bulmadı. Grev kararları alınmaya başlandı. Sanayimizin ve üyelerimizin gerçekleriyle örtüşmeyen talepler neticesinde, metal sanayiindeki şirketler uluslararası platformda rekabetçiliğini kaybetme noktasına geldi.

Geçtiğimiz 2 yılda, söz konusu dört üyemiz için son yapılan teklif ile birlikte, enflasyonun 2 katından daha fazla bir ücret artış seviyesine gelinmiş oldu. Çalışma arkadaşlarımızın gelirleri, bugün itibariyle brüt asgari ücretin 3,5 katı seviyesine ulaştı. Teklif ile birlikte ortalama gelirler, bugün itibariyle brüt 73 bin TL seviyesine geldi. Üye işyerlerimizde maaş ve ikramiye dışında, sağlık sigortası, yakacak yardımı, Kurban ve Ramazan Bayramı ödenekleri, yıllık izin ödeneği, erzak paketleri, kıdem altını, postabaşılık tazminatı, gece çalışma tazminatı, vardiya primi, kanuni sürelerin üzerinde uygulanan izinler, üretim primi, devam primi ve çalışanların meslek lisesinde okuyan çocukları için burs imkânı gibi birçok ilave sosyal hak sağlanıyor.

Sözleşme sürecinde, %18,3'e isabet eden 6 aylık bir enflasyon dönemine ilişkin, yaklaşık %126 oranında ücret artışı talep edildi. Artış talebi enflasyonun neredeyse 7 katı seviyesinde. Ücret dışı ilave talepler de dikkate alındığında, 1 yıllık toplam artış talebi %250 seviyelerine ulaşıyor. İmalat sanayiinde ciddi zararlara yol açabilecek bu seviyedeki taleplerin karşılanması işletmeler açısından mümkün değil. Bu kapsamda ilgilileri, işçi-işveren bütünlüğünü koruyacak şekilde ortak bir paydada buluşmaya davet ediyoruz. MESS olarak uzlaşmacı yaklaşımımızı korumayı sürdürerek; ilgili dört üyemiz için yürütülen toplu iş sözleşmeleri müzakerelerinin masa başında tamamlanması için çaba sarf etmeye devam edeceğiz." denildi.

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