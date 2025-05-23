Jurassic World: Yıkılmış Krallık filmi oyuncuları kim, konusu nedir? Nerede çekildi?

(Kaynak: Jurassic World: Yıkılmış Krallık)

Jurassic World: Yıkılmış Krallık filmi konusu nedir?

Başlangıçta dinozorları sadece birer ticari ürün olarak gören Claire'in bakış açısı, zamanla köklü bir değişim geçirir. Dinozorların da korunmaya değer canlılar olduğunu fark eden Claire, onların yaşam haklarını savunmak için "Dinozor Koruma Grubu" adında bir organizasyon kurar. Bu grup, aktif hale gelen bir yanardağın tehdit ettiği adadaki dinozorları kurtarmayı hedefler. Claire, bu zorlu ve riskli görevde ona yardımcı olabilecek tek kişiye, dinozorlarla kurduğu güçlü bağla tanınan Owen Grady'e başvurur. Ancak ikili, adaya ulaştıklarında planladıklarından çok daha büyük tehlikelerle karşı karşıya kalacaklardır…