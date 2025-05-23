SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Haberleri

Jurassic World: Yıkılmış Krallık filmi oyuncuları kim, konusu nedir? Nerede çekildi?

ATV ekranlarında bu akşam Jurassic World: Yıkılmış Krallık filmi yayınlanıyor. Seyirciler, “Jurassic World: Yıkılmış Krallık filmi konusu nedir, oyuncuları kimler ve nerede çekildi?” sorularına yanıt arıyor. Peki Jurassic World: Yıkılmış Krallık filmi nereden izlenir? İşte film hakkında bilgiler…

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :23 Mayıs 2025 , 15:50 Güncelleme Tarihi :23 Mayıs 2025 , 15:50
Jurassic World: Yıkılmış Krallık filmi oyuncuları kim, konusu nedir? Nerede çekildi?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

23 Mayıs Cuma günü televizyon ekranlarında Jurassic World: Yıkılmış Krallık filmi yayınlanıyor. İzleyiciler, "Jurassic World: Yıkılmış Krallık filmi konusu nedir, oyuncuları kimler ve nerede çekildi?" sorularını merak ediyor. Peki Jurassic World: Yıkılmış Krallık filmi ne zaman yayınlandı? İşte bilgiler…

(Kaynak: Jurassic World: Yıkılmış Krallık)(Kaynak: Jurassic World: Yıkılmış Krallık)

Jurassic World: Yıkılmış Krallık filmi oyuncuları kim?

Chris Pratt - Owen Grady

Bryce Dallas Howard - Claire Dearing

B. D. Wong - Dr. Henry Wu

Toby Jones

Rafe Spall

Justice Smith - Genç bir bilim adamı

Daniella Pineda

Ted Levine

Geraldine Chaplin

James Cromwell

(Kaynak: Jurassic World: Yıkılmış Krallık)(Kaynak: Jurassic World: Yıkılmış Krallık)

Jurassic World: Yıkılmış Krallık filmi konusu nedir?

Başlangıçta dinozorları sadece birer ticari ürün olarak gören Claire'in bakış açısı, zamanla köklü bir değişim geçirir. Dinozorların da korunmaya değer canlılar olduğunu fark eden Claire, onların yaşam haklarını savunmak için "Dinozor Koruma Grubu" adında bir organizasyon kurar. Bu grup, aktif hale gelen bir yanardağın tehdit ettiği adadaki dinozorları kurtarmayı hedefler. Claire, bu zorlu ve riskli görevde ona yardımcı olabilecek tek kişiye, dinozorlarla kurduğu güçlü bağla tanınan Owen Grady'e başvurur. Ancak ikili, adaya ulaştıklarında planladıklarından çok daha büyük tehlikelerle karşı karşıya kalacaklardır…

(Kaynak: Jurassic World: Yıkılmış Krallık)(Kaynak: Jurassic World: Yıkılmış Krallık)

Jurassic World: Yıkılmış Krallık filmi nereden izlenir?

Jurassic World: Yıkılmış Krallık filmi bu akşam ATV ekranında 20:00'da seyircisiyle buluşuyor.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
MHP lideri Devlet Bahçeli’den adaylık çağrısı: Türkiye’nin Erdoğan’a ihtiyacı var
Başkan Erdoğan’dan Uluslararası Aile Forumu’nda önemli açıklamalar
CANLI TAKİP | CHP’li İBB’ye 4. dalga operasyon! Gözaltı sayısı 45’e yükseldi | İsim isim liste Takvim.com.tr’de
Trump’tan AB’ye yüzde 50 gümrük vergisi çağrısı! Ticaret savaşında tansiyon yeniden yükseldi
Terör ve yolsuzluktan tutuklanan CHP’li isimler için flaş karar! Sadece Ekrem İmamoğlu değil… Hepsine yasak!
Rusya ve Ukrayna İstanbul’da anlaşmıştı! Esir takasında son durumu Trump duyurdu | Vatikan’da müzakere olacak mı?
Kurban Bayramı tatili uzatıldı mı? Merakla bekleniyordu... Belli oldu
Oğuz Murat Aci’nin eşi Şükriye Aci’den yeni açıklama! Hala yüzüğünü taşıyorum dedi! Yayında birbirlerine girdiler
Başkan Erdoğan müjdeyi verdi Hazine ve Maliye Bakanlığı detayları açıkladı: KOBİ’lere 30 milyar destek
Beyaz Saray’dan skandal karar: Harvard’a Filistin engeli
ABD’li uzman Sharon Slater’den Başkan Erdoğan’a övgü dolu sözler: İstanbul Sözleşmesi’nden çekildiği için takdir ediyorum
Mehmet Çetin olayında sıcak gelişme! Müge Anlı duyurdu: Hüseyin Çavdar üvey oğlunu öldürdüğünü itiraf etti
TOZ TAŞINIMI ALARMI: Meteoroloji bölge bölge uyardı! Şemsiye ve maskeler hazır olsun
CHP’li İBB’ye yolsuzluk operasyonunda yeni detay! Rüşvetin kaydı var | İş insanı Celal Çakmak’tan Murat Ongun’la ilgili şok ifade
İnan Kıraç kaçırıldı iddiasına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi
Başkan Erdoğan liderliğindeki MGK sona erdi! 8 madde tek hedef: Terör ülke gündeminden çıkarılacak
Balya balya paraları TikTok’ta yayımladılar! Her çeşit suç var
Fenerbahçe’den transferde general hamlesi! Orta sahanın patronu olacak
Memura üçlü zam! Milyonlara yansıyacak: Temmuz zammı için tahminler geldi | Kim, ne kadar alacak?
Yeşilçam yıldızı Şener Şen’in 8 yıllık eski eşi kendisi gibi oyuncu çıktı! Meğer aynı filmde rol almışlar...