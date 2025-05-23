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Can Borcu 21. bölümden ipuçları: Tehlikeli oyunlar kuruluyor!

Dramatik hikayesiyle izleyiciyi derin duygulara sürükleyen Can Borcu’nun yeni bölümüne dair detaylar ortaya çıktı. Peki cumartesi akşamları atv ekranlarında yayınlanan Can Borcu’nun 21. bölümünde neler olacak? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :23 Mayıs 2025 , 16:17 Güncelleme Tarihi :23 Mayıs 2025 , 16:17
Can Borcu 21. bölümden ipuçları: Tehlikeli oyunlar kuruluyor!

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Herkes, Çınar'ın ardına bile bakmadan çekip gittiğini düşünüyordur. Yasemin ise yıkılmıştır. Kalbi inkar ederken sonunda gerçeği kabullenmek zorunda kalır. Ama aslında bu kayboluş, Ferit'in kurguladığı küçük ama etkili bir oyunun parçasıdır.

Kaynak: atvKaynak: atv

Handan ve Mehmet, çocukların eve dönüşüyle her şeyin düzeleceğini umar. Ama aksine her şey biraz daha zorlaşır.

Can Borcu 21. bölüm 2. fragmanı yayınlandı

Bu kez dersini almıştır ikili; çocukların adımlarını önceden öğrenip kendi hamlelerini ona göre yaparlar.

Kaynak: atvKaynak: atv

Diğer tarafta ise Ferit hala amacına ulaşmamıştır. Yasemin'i istiyordur. Emel ise oğlu için son bir oyun daha kurar. Yasemin'i, en çok sevdiği yerden vurup onu geri döndürmeye kararlıdır.

Kaynak: atvKaynak: atv

Ancak tüm bunlar yaşanırken herkesin bilmediği başka bir mucize gerçekleşiyordur...

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