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Tarım ve Orman Bakanlığı yeni listeyi açıkladı! Hileciler yine yakayı ele verdi

Hileciler yine yakayı ele verdi. Peynirde bitkisel yağ ve antibiyotik, zeytinyağında tohum yağı tespit edildi. Listedeki firmalar 814’e çıktı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :29 Ekim 2024
Tarım ve Orman Bakanlığı yeni listeyi açıkladı! Hileciler yine yakayı ele verdi

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Sağlığı tehlikeye atan ve taklit, tağşiş yapılan ürünlere yenileri eklenmeye devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etmeyi sürdürüyor. Son yapılan güncellemeyle birlikte listeye yeni ürünler eklendi ve üreticileri açıklandı. Diyarbakır'da sosyal medya üzerinden satılan tulum peynirinde bitkisel yağ ve süt ürünlerinde küf ve maya gelişiminin önlenmesinde kullanılan natamisin, Mersin'deki zeytinyağında ise tohum yağları tespit edildi. Böylece sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesine 109, taklit veya tağşiş yapılan gıdalar listesine 705 firma katılarak sakıncalı üretim yapan firmaların sayısı 814'e yükseldi.

GÖZ BOYUYORLAR
Gıda Mühendisi ve Denetim Uzmanı Nurten Sırma da gıda hileleri hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı:

Ayçiçek yağının litresi 90 lira. Firma bunu, içerisine gıdada kullanımı yasak olan yeşil boyayı ilave ederek zeytinyağı diye satıyor. Yani 90 liralık ayçiçek yağını 350 liraya satıyorlar. Tavuk sosu harcında gıdada kullanılmasına izin verilmeyen boya kullanmışlar. Sade yağ, yağ oranı yüksek ve daha kaliteli bir yağdır. Buna inek sütü ilave etmişler.

ALIŞVERİŞTE 'ALTI'N KURAL
Tarladan sofraya dek uzanan gıda güvenilirliği zincirinde yaşanacak uygunsuzluklar vatandaşın sağlığını tehlikeye atabiliyor. Alışveriş esnasında dikkat edilmesi gereken 6 püf nokta şöyle sıralanıyor:

AMBALAJ: Alışveriş yapılırken, zorunlu etiket bilgilerinin yer aldığı ambalajlı ve etiketli gıdalar tercih edilmeli. Ambalajsız veya ambalajı yırtılmış veya bozulmuş gıdalar satın alınmamalı.

SON TÜKETİM TARİHİ/TETT: Kolay bozulan ve kısa sürede tüketilmesi gereken gıdalarda son tüketim tarihi, diğer ürünlerde ise tavsiye edilen tüketim tarihi mutlaka kontrol edilmeli.

ET VE BALIK: Etin kendisine has koku, renk, görünümde ve mühürlü olmasına dikkat edilmeli. Balık alınırken ise kendine has kokusunun olmasına, pullarının parlak, gözlerinin berrak ve hafif kabarık, solungaçlarının kapalı ve kırmızı renkte olmasına dikkat edilmeli.

MUHAFAZA: Satışa sunulurken her gıdanın kendine özgü muhafaza koşullarında (sıcaklık, nem, ışık, vb.) olup olmadığı kontrol edilmeli.

KAYNAK: Kaynağı bilinmeyen çiğ süt, salamura işleminden geçmemiş veya olgunlaştırılmamış peynirler, kırık, çatlak, kirli yumurtalar ve kırık taneli tahıl ve kuru baklagiller satın alınamamalı.

BAKANLIK ONAYI: Hayvansal gıdalar satın alınmadan önce etiketlerinde oval şekilde içinde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın verdiği işletme onay numarasının bulunduğu "tanımlama işareti" aranmalı. Diğer ürünler için ise yine Bakanlık tarafından kayıt altına alınan gıda işletmelerine verilen "İşletme Kayıt Numarası (İKN)" bulunan gıdalar tercih edilmeli.
Rana BÜYÜKTAŞ

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