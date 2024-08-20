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Son dakikacıya indirim fırsatı

Yerli turist çekmek isteyen turizmciler Ağustos fiyatlarında yüzde 30 indirime giderken, Eylül’de daha da hesaplı fiyatların olacağına dikkat çekti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 20 Ağustos 2024
Son dakikacıya indirim fırsatı

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Sezona yüksek fiyatla başlayan, beklediğini bulamayınca indirime giden turizmciler, kampanyalarına bu ay da devam ediyor. Turistik tesisler Ağustos fiyatlarında yüzde 30 civarında indirime gitti. Eylül fiyatlarının daha da avantajlı olacağını belirten turizmciler, özellikle okulların açılacağı 9 Eylül'den sonra yerli turistin azalmasıyla cazip imkanların ortaya çıkacağını ifade etti.

KÜLTÜR-DOĞA TURİZMİ
TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Özellikle son dakikacı olarak adlandırdığımız tatilciler, kampanyalarla birlikte Ağustos'a yoğunlaştı" dedi. Tercih edilen rotalara ilişkin de bilgi veren Bağlıkaya, "Ayvalık, Çeşme, Kuşadası, Bodrum, Marmaris gibi destinasyonlarımızda yaşanan hareketlilik geçtiğimiz yılın gerisinde. Bu yaz yayla, doğa, macera ve kültür turları vatandaşlarımızın tatil tercihleri arasında yer aldı. Karadeniz öne çıktı. Kapadokya, Afyonkarahisar ve Pamukkale de ilgi gören destinasyonlarımız arasında bulunuyor" dedi. Neredekal da ünlü turizm merkezlerinde Ağustos ve Eylül fiyatlarını araştırdı. Buna göre kişi başı gecelik konaklama fiyatları 2 bin liradan başlıyor, 83 bin liraya kadar çıkıyor.

EN AZ 2 BİN TL
AĞUSTOS
Her şey dahil oteller
- ANTALYA: 4 bin-83 bin TL
- MUĞLA: 5 bin-70 bin TL
- İZMİR: 4 bin-23 bin TL

Apart oteller
- ANTALYA: 2 bin-28 bin TL
- MUĞLA: 2 bin-16 bin TL
- İZMİR: 2 bin-10 bin TL

EYLÜL
Her şey dahil oteller
- ANTALYA: 4 bin-74 bin TL
- MUĞLA: 3 bin-46 bin TL
- İZMİR: 7 bin-19 bin TL Apart oteller
- MUĞLA: 2 bin-14 bin TL
- İZMİR: 2 bin-7 bin TL

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