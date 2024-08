Son dakikacıya indirim fırsatı

Sezona yüksek fiyatla başlayan, beklediğini bulamayınca indirime giden turizmciler, kampanyalarına bu ay da devam ediyor. Turistik tesisler Ağustos fiyatlarında yüzde 30 civarında indirime gitti. Eylül fiyatlarının daha da avantajlı olacağını belirten turizmciler, özellikle okulların açılacağı 9 Eylül'den sonra yerli turistin azalmasıyla cazip imkanların ortaya çıkacağını ifade etti.

KÜLTÜR-DOĞA TURİZMİ

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Özellikle son dakikacı olarak adlandırdığımız tatilciler, kampanyalarla birlikte Ağustos'a yoğunlaştı" dedi. Tercih edilen rotalara ilişkin de bilgi veren Bağlıkaya, "Ayvalık, Çeşme, Kuşadası, Bodrum, Marmaris gibi destinasyonlarımızda yaşanan hareketlilik geçtiğimiz yılın gerisinde. Bu yaz yayla, doğa, macera ve kültür turları vatandaşlarımızın tatil tercihleri arasında yer aldı. Karadeniz öne çıktı. Kapadokya, Afyonkarahisar ve Pamukkale de ilgi gören destinasyonlarımız arasında bulunuyor" dedi. Neredekal da ünlü turizm merkezlerinde Ağustos ve Eylül fiyatlarını araştırdı. Buna göre kişi başı gecelik konaklama fiyatları 2 bin liradan başlıyor, 83 bin liraya kadar çıkıyor.



EN AZ 2 BİN TL

AĞUSTOS

Her şey dahil oteller

- ANTALYA: 4 bin-83 bin TL

- MUĞLA: 5 bin-70 bin TL

- İZMİR: 4 bin-23 bin TL



Apart oteller

- ANTALYA: 2 bin-28 bin TL

- MUĞLA: 2 bin-16 bin TL

- İZMİR: 2 bin-10 bin TL



EYLÜL

Her şey dahil oteller

- ANTALYA: 4 bin-74 bin TL

- MUĞLA: 3 bin-46 bin TL

- İZMİR: 7 bin-19 bin TL Apart oteller

- MUĞLA: 2 bin-14 bin TL

- İZMİR: 2 bin-7 bin TL