’Açık büfe’ ve ’her şey dahil’ tuzağına ortak olmayın! Yemeklerin çoğu çöpe gidiyor

Son yıllarda, açık büfe ve her şey dahil otellerde yaşanan gıda israfı konusunda ciddi bir artış gözlemleniyor. Bu konuda bir araştırma yapan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emre Hastaoğlu, "Her şey dâhil otel paketlerinde tabaktan dönen yiyecek miktarı yüzde 65. Bu manada gelen konukların ve işletmede bulunan personellere bilinç kazandırılmalı" dedi. Otel zincirleriyle görüşüp araştırma yaptıklarını belirten Hastaoğlu, "Tabaktan dönen yiyecek miktarlarını karşılaştırdığımızda en yüksek oran yüzde 26'lık oranda deniz ürünleri yer almakta. Daha sonra bunu süt ve et ürünleri takip ediyor. İnsanlar evlerinde tüketmedikleri veya az denk geldikleri yiyecekleri merak ederek tabaklarına alıyorlar ve damak tatlarına uyuşturamadıkları için israf edebiliyorlar" dedi. Pandemide yapılan uygulamanın tekrarlanabileceğini belirten Hastaoğlu, "Çoklu temasın azaltılması için büfeye çıkarılan yemeklerin küçük porsiyonlar halinde personel tarafından servis edilmesi, açık büfe servis tekniğinde en az israf düzeyine ulaşıldığını gördük. İşletme için bunun bir maliyet olduğu düşünülse de, israfı ve üretim sürecinde iş yükünü azaltması açısından daha avantajlıdır" dedi.

