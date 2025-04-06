Sakarya’da iki aile arasında silahlı kavga: 5 ölü, 5 yaralı

(Fotoğrafta: Fethi Yıldız İsa)

Tedaviye alınan yaralılardan Fahri Yıldız ve Özgür Özyurt da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yaşar ve Onur Özyurt ile Volkan Yıldız'ın cenazeleri de incelemelerin ardından morga götürüldü.