takvim-logo

Sakarya'da iki aile arasında silahlı kavga: 5 ölü, 5 yaralı

Sakarya'da iki aile arasında nedeni henüz bilinmeyen bir tartışma çıktı. Silahlı kavgaya dönen olayda 5 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

author-1
DHA
Sakarya’da iki aile arasında silahlı kavga: 5 ölü, 5 yaralı

Beşköprü Mahallesi 3167. Sokak'ta dün gece iki ailenin bireyleri arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Sakarya’da iki aile arasında silahlı kavga: 5 ölü, 5 yaralı

Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada tabancayla vurulan Yaşar Özyurt, Onur Özyurt ve Volkan Yıldız hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

Sakarya’da iki aile arasında silahlı kavga: 5 ölü, 5 yaralı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sakarya’da iki aile arasında silahlı kavga: 5 ölü, 5 yaralı

(Fotoğrafta: Volkan Yıldız İsa)

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Sakarya’da iki aile arasında silahlı kavga: 5 ölü, 5 yaralı

(Fotoğrafta: Fethi Yıldız İsa)

Tedaviye alınan yaralılardan Fahri Yıldız ve Özgür Özyurt da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yaşar ve Onur Özyurt ile Volkan Yıldız'ın cenazeleri de incelemelerin ardından morga götürüldü.

Sakarya’da iki aile arasında silahlı kavga: 5 ölü, 5 yaralı

Hastanede tedavisi devam eden 5 kişi polis ekiplerince gözetim altına alınırken, olay sonrası kaçan 4 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.

Sakarya’da iki aile arasında silahlı kavga: 5 ölü, 5 yaralı

Kavgada kullanıldığı belirlenen 4 tabanca ele geçirildi.

Sakarya’da iki aile arasında silahlı kavga: 5 ölü, 5 yaralı

Sakarya İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Sakarya’da iki aile arasında silahlı kavga: 5 ölü, 5 yaralı
Sakarya’da iki aile arasında silahlı kavga: 5 ölü, 5 yaralı
Sakarya’da iki aile arasında silahlı kavga: 5 ölü, 5 yaralı
Sakarya’da iki aile arasında silahlı kavga: 5 ölü, 5 yaralı