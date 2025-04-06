Artos Dağı'nda çığa yakalanan kayakçı kurtulmayı başardı!

3 bin 550 metre yükseklikteki Artos Dağı’ndan snowboardla inmeye başlayan kayakçılardan Şahabettin Gün, çığa yakalandı. Ancak kurtulmayı başardı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 06 Nisan 2025

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Van'ın Gevaş ilçesinde bir grup kayakçı, önceki gün metrelerce karın bulunduğu 3 bin 550 metre yüksekliğindeki Artos Dağı'na tırmandı. Yaklaşık 4 saat süren zorlu tırmanışla zirveye ulaşan kayakçılar, bir süre mola verdikten sonra yüksek eğimli bölgeden snowboard ile slalom yaparak inmeye başladı.

Bu sırada zirveye yakın noktada düşen çığın altında kalan Şahabettin Gün, kar yığınıyla bir süre sürüklendikten sonra kendi imkanlarıyla kurtulmayı başardı.

Çığdan son anda kurtulan Gün'ün arkadaşları farklı güzergahtan iniş yaptı. Çığın düşmesi ve kayakçının kurtulduğu o anlar, drone ile görüntülendi. Gün, "Son anda kendimi sağ tarafa attım. Yine de çığdan kurtulamadım. 60 metre sürüklendiğimi tahmin ediyorum. Paniğe kapılmadığım için çıkmayı başardım" dedi.

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