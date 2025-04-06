Londra'da Türk berber operasyonu! Baskınlar başladı

İngiltere'de ana caddelerde açılan ve sürekli boş olduğu halde yüklü kazanç bildiren berberler İngiliz polisinin radarına takıldı. 2024’te 750’den fazla dükkan açıldı. Bu sayının yüksek olması dükkanların mercek altına alınmasına neden oldu. Baskınlar başladı, gerekçe para aklama.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 06 Nisan 2025

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İngiltere'de geleneksel Türk berber konseptini kullanarak kara para akladığından şüphelenilen dükkanlara art arda baskınlar yapıldı. Çetelerin, sahte berber dükkanlarını paravan olarak kullandığı iddia ediliyor. İngiltere'de sadece geçen yıl 750 berber dükkanının açılması şüphe uyandırdı. Genel olarak ana caddelerde bulunan berberler sürekli boştu ancak kazançları oldukça yüksekti. Ulusal Suç Ajansı (NCA), bu yıl Mart ayı boyunca bir dizi berber dükkanına baskın düzenleyerek suç çetelerini hedef alan operasyonlar kapsamında yüz binlerce pound değerinde yasadışı fon ele geçirdi.



6 MİLYON EURO ÇIKTI

Worcestershire, Herefordshire ve Shropshire semtlerini kapsayan West Mercia Polisi ile birlikte gerçekleştirildi. Baskınlar sonucunda toplam 500 bin euro yasadışı fon ve 16 bin euro nakit para ele geçirilirken 7 kişi de tutuklandı. Resmi tahminlere göre Machinize'in uygulanmaya başlamasından bu yana yaklaşık 6 milyon euro ele geçirildi. Müşteriler de iyi eğitimli olmayan sahte berberleri, TikTok gibi sosyal medya sitelerinde ifşa etti. Berberlerin yaptığı çarpık kesimleri paylaştı.

TÜRKLER RAHATSIZ OLDU

Mail Online'a konuşan gerçek berberler, birçok yerden gelen insanların Türk gibi davrandığını, ancak kalitesiz saç kesimi yaptıklarında kolayca fark edilebildiklerini söyledi. Türk berberlerden biri olan Selçuk Dokuzluoğlu, Newcastle yakınlarındaki South Shields'de bir Türk berberi işletiyor. Dokuzluoğlu, bazı yerlerin sadece mümkün olduğunca çok para kazanmaya çalıştığını ve müşterilerine sundukları kaliteyi umursamadıklarını söyledi.

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