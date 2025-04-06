Çalışana yüksek tazminat formülü! Ek ödemeler nasıl ekleniyor? İşte tazminat hesabına ilişkin merak edilenler (AA) Düzenli verilmeyen primler, yıllık izin ücreti, hafta tatili ücreti, genel tatil ücreti, bayram harçlığı, izin harçlığı, teşvik ikramiyesi ve primleri, seyahat primleri, iş arama yardımı, bir defalık verilen ikramiyeler, hastalık, evlenme, doğum ve ölüm yardımı gibi ödemeler ise hesaba katılmıyor. Giyecek yardımı ücret hesaplamasına dâhil. Ancak verilen giyecekler işyerinde kullanılacaksa yapılan yardımlar tazminat hesaplamasında dikkate alınmıyor. Yol yardımı olarak verilen aylık yol ücreti, otobüs kartı veya araç yardımı ya da işçilere işe gidip gelmeleri için sağlanan servis bedelleri de giydirilmiş ücretin hesaplamasına dâhil ediliyor. İşverenin sağladığı araçla işe gelip giden, işyerinde yemek yiyen işçi için yemek ve servis ücretinin hesaplanarak brüt ücrete eklenmesi gerekiyor. Evden çalışma yapılan işyerlerinde de çalışanlara elektrik ve internet için aylık ödeme yapılıyor. Bu şekilde düzenli yapılan ödemelerin de giydirilmiş ücrete dahil edilmesi şart.

Çalışana yüksek tazminat formülü! Ek ödemeler nasıl ekleniyor? İşte tazminat hesabına ilişkin merak edilenler (AA)



EK ÖDEMELER NASIL EKLENİYOR?

Ücret dışındaki para veya para ile ölçülebilen menfaatler kıdem tazminatı hesabında dikkate alınırken, son bir yıl içinde yapılan ödemeler toplamı 365'e bölünerek, 1 güne düşen miktar belirleniyor. Bu tutar da 30 ile çarpılarak kıdem tazminatı hesabına dahil ediliyor. Yargıtay, yıl içinde ücrete zam yapılmışsa, hesaplamalarda son yapılan ödemeyi dikkate alıyor. Örneğin, yılda 4 ikramiye ödenen bir kişi, ilk 3 ikramiyeyi 20 bin, sonuncu ikramiyeyi zamlı olarak 25 bin lira olarak almışsa, yıl içindeki dört ikramiye de 25 bin liradan ödenmiş kabul ediliyor. Aynı yöntem zamlanmış yol ve yemek yardımı gibi diğer ödemeler için de geçerli bulunuyor.

Çalışana yüksek tazminat formülü! Ek ödemeler nasıl ekleniyor? İşte tazminat hesabına ilişkin merak edilenler (AA) TAM YILI AŞAN SÜRELER HESABA KATILIR MI?

Bir tam yılı aşan süreler de oranlanarak hesaplamaya dahil ediliyor. Örneğin 1 yıl 11 ay çalışan bir asgari ücretli işçi için hesap şöyle gerçekleştirilecek:



- BRÜT ÜCRET: 26.005,50 TL

- 1 YILLIK TAZMİNAT TUTARI: 26.005,50 TL

- 11 AYLIK TAZMİNAT: 26.005,50 / 12 x 11 = 23.838,37 TL

- TOPLAM: 49.843,87 TL

- DAMGA VERGİSİ: 378,31 TL

- ÖDENECEK TAZMİNAT: 49.465,56 TL KIDEM TAZMİNATININ TAVANI NE KADAR?

Özel sektörde çalışan işçilere ödenen kıdem tazminatında mevcut tavan 46 bin 655 lira. Bu tutarı aşan kazancı olanlara binde 7.59 damga vergisi kesilerek her yıl için en çok 46 bin 301 lira ödeme yapılıyor. Tazminat tavanı Temmuz ayında memur maaş katsayısındaki artışla yükselecek. YASAL UYARI: TAKVİM.COM.TR'DE YAYINLANAN KÖŞE YAZISI/HABERİN TÜM HAKLARI TURKUVAZ MEDYA GRUBU'NA AİTTİR. KAYNAK GÖSTERİLSE VEYA HABERE AKTİF LİNK VERİLSE DAHİ KÖŞE YAZISI/HABERİN TAMAMI YA DA BİR BÖLÜMÜ KESİNLİKLE KULLANILAMAZ. KULLANILMASI DURUMUNDA YASAL İŞLEM BAŞLATILACAKTIR. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN