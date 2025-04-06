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Çalışana yüksek tazminat formülü! Ek ödemeler nasıl ekleniyor? İşte tazminat hesabına ilişkin merak edilenler

İşten ayrılanların en önemli güvencelerinden olan kıdem tazminatı son brüt ücret üzerinden ödenirken, çalışırken yapılan ek ödemeler alınacak parayı artırıyor. Tazminat hesabı Temmuz’da da değişiyor.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :06 Nisan 2025
Çalışana yüksek tazminat formülü! Ek ödemeler nasıl ekleniyor? İşte tazminat hesabına ilişkin merak edilenler

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Özel sektör çalışanları işten ayrılırken ya da emekli olurken kıdem tazminatıyla toplu para alma imkanı elde ediyor. Bu para son ücret üzerinden verilirken, yüksek ödeme için doğru hesaplama önem taşıyor. İşte tazminat hesabına ilişkin merak edilen soruların yanıtları...

Çalışana yüksek tazminat formülü! Ek ödemeler nasıl ekleniyor? İşte tazminat hesabına ilişkin merak edilenler (AA)Çalışana yüksek tazminat formülü! Ek ödemeler nasıl ekleniyor? İşte tazminat hesabına ilişkin merak edilenler (AA)

TAZMİNAT NASIL HESAPLANIYOR?
Kendi istek ve kusuru dışında ayrılanlar ile emeklilik, askerlik, kadınlar için evlilik ve haklı fesih gibi sebeplerle işten çıkanlar işyerinde en az 1 yıllık çalışmaları varsa kıdem tazminatı alabiliyor. Bu tazminat çalışanın son giydirilmiş brüt ücreti üzerinden ödeniyor. Brüt ücrete, yıl içinde alınan düzenli ödemeler de ekleniyor. Çalışılan süre ile giydirilmiş brüt ücret çarpılıyor, kıdem tazminatı tutarı ortaya çıkıyor. Ödenecek kıdem tazminatından sadece damga vergisi kesintisi yapılıyor.

Çalışana yüksek tazminat formülü! Ek ödemeler nasıl ekleniyor? İşte tazminat hesabına ilişkin merak edilenler (AA)Çalışana yüksek tazminat formülü! Ek ödemeler nasıl ekleniyor? İşte tazminat hesabına ilişkin merak edilenler (AA)

HANGİ EK ÖDEMELER TAZMİNAT HESABINA DAHİL EDİLİYOR?
Kıdem tazminatı her yıl için son 30 günlük giydirilmiş brüt ücret üzerinden hesaplanıyor. Hesaplamada işçiye sağlanan para ve para ile ölçülmesi mümkün akdi ve kanundan doğan menfaatler de göz önünde tutuluyor. Ancak bunların hesaba katılması için devamlılık arz etmesi gerekiyor. Yemek, yol, giyim, sağlık, barınma, kira, yakacak-aydınlatma, eğitim, erzak, çocuk ve aile yardımı, yıpranma tazminatı, mali sorumluluk tazminatı, kalifiye, nitelik zammı ve devamlı ödenen primler dahil edilir. İşçiye özel sağlık ve hayat sigortası yapılmışsa bunların primleri de hesaplamada bulunuyor.

Çalışana yüksek tazminat formülü! Ek ödemeler nasıl ekleniyor? İşte tazminat hesabına ilişkin merak edilenler (AA)Çalışana yüksek tazminat formülü! Ek ödemeler nasıl ekleniyor? İşte tazminat hesabına ilişkin merak edilenler (AA)

Düzenli verilmeyen primler, yıllık izin ücreti, hafta tatili ücreti, genel tatil ücreti, bayram harçlığı, izin harçlığı, teşvik ikramiyesi ve primleri, seyahat primleri, iş arama yardımı, bir defalık verilen ikramiyeler, hastalık, evlenme, doğum ve ölüm yardımı gibi ödemeler ise hesaba katılmıyor. Giyecek yardımı ücret hesaplamasına dâhil. Ancak verilen giyecekler işyerinde kullanılacaksa yapılan yardımlar tazminat hesaplamasında dikkate alınmıyor.

Yol yardımı olarak verilen aylık yol ücreti, otobüs kartı veya araç yardımı ya da işçilere işe gidip gelmeleri için sağlanan servis bedelleri de giydirilmiş ücretin hesaplamasına dâhil ediliyor. İşverenin sağladığı araçla işe gelip giden, işyerinde yemek yiyen işçi için yemek ve servis ücretinin hesaplanarak brüt ücrete eklenmesi gerekiyor. Evden çalışma yapılan işyerlerinde de çalışanlara elektrik ve internet için aylık ödeme yapılıyor. Bu şekilde düzenli yapılan ödemelerin de giydirilmiş ücrete dahil edilmesi şart.

Çalışana yüksek tazminat formülü! Ek ödemeler nasıl ekleniyor? İşte tazminat hesabına ilişkin merak edilenler (AA)Çalışana yüksek tazminat formülü! Ek ödemeler nasıl ekleniyor? İşte tazminat hesabına ilişkin merak edilenler (AA)

EK ÖDEMELER NASIL EKLENİYOR?
Ücret dışındaki para veya para ile ölçülebilen menfaatler kıdem tazminatı hesabında dikkate alınırken, son bir yıl içinde yapılan ödemeler toplamı 365'e bölünerek, 1 güne düşen miktar belirleniyor. Bu tutar da 30 ile çarpılarak kıdem tazminatı hesabına dahil ediliyor. Yargıtay, yıl içinde ücrete zam yapılmışsa, hesaplamalarda son yapılan ödemeyi dikkate alıyor. Örneğin, yılda 4 ikramiye ödenen bir kişi, ilk 3 ikramiyeyi 20 bin, sonuncu ikramiyeyi zamlı olarak 25 bin lira olarak almışsa, yıl içindeki dört ikramiye de 25 bin liradan ödenmiş kabul ediliyor. Aynı yöntem zamlanmış yol ve yemek yardımı gibi diğer ödemeler için de geçerli bulunuyor.

Çalışana yüksek tazminat formülü! Ek ödemeler nasıl ekleniyor? İşte tazminat hesabına ilişkin merak edilenler (AA)Çalışana yüksek tazminat formülü! Ek ödemeler nasıl ekleniyor? İşte tazminat hesabına ilişkin merak edilenler (AA)

TAM YILI AŞAN SÜRELER HESABA KATILIR MI?
Bir tam yılı aşan süreler de oranlanarak hesaplamaya dahil ediliyor. Örneğin 1 yıl 11 ay çalışan bir asgari ücretli işçi için hesap şöyle gerçekleştirilecek:

- BRÜT ÜCRET: 26.005,50 TL
- 1 YILLIK TAZMİNAT TUTARI: 26.005,50 TL
- 11 AYLIK TAZMİNAT: 26.005,50 / 12 x 11 = 23.838,37 TL
- TOPLAM: 49.843,87 TL
- DAMGA VERGİSİ: 378,31 TL
- ÖDENECEK TAZMİNAT: 49.465,56 TL

KIDEM TAZMİNATININ TAVANI NE KADAR?
Özel sektörde çalışan işçilere ödenen kıdem tazminatında mevcut tavan 46 bin 655 lira. Bu tutarı aşan kazancı olanlara binde 7.59 damga vergisi kesilerek her yıl için en çok 46 bin 301 lira ödeme yapılıyor. Tazminat tavanı Temmuz ayında memur maaş katsayısındaki artışla yükselecek.

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