İstanbul'da 2 yaşındaki SMA Tip 1 hastası Umay Ersözlü için başlatılan kampanya hedefe ulaştı!

SMA Tip 1 hastalığına yakalanan 2 yaşındaki Umay Ersözlü için başlatılan valilik onaylı kampanya büyük bir destek gördü. Hayırseverlerin katkılarıyla 1 milyon 820 bin dolar toplandı ve Umay, ailesiyle birlikte tedavi için Dubai'ye gitmek üzere valizlerini hazırladı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 06 Nisan 2025

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İstanbul'da 2 yaşındaki Umay Ersözlü, SMA Tip 1 hastalığına yakalandı. Zamanı kısıtlıydı. Valilik onaylı kampanya başlatıldı.



Hayırseverler yardım yağdırdı. Ve 1 milyon 820 bin dolar toplandı. Umay ve ailesi, tedavi için Dubai'ye gitmek üzere valizleri hazırladı.

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