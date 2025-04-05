Çorum'da dehşet anları! Tur otobüsü yoldan çıktı: Çok sayıda yaralı var
Çorum'un Alaca ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi. Bir tur şirketine ait otobüsün yoldan çıkarak, yol kenarındaki toprak bölgeye çarptı. Çok sayıda kişi yaralandı.
Adana Altın Portakal Çiçeği Festivali'nden dönen kişileri taşıyan, sürücüsü henüz belirlenemeyen 28 AL 323 plakalı özel bir tur şirketine ait otobüs, Yozgat-Çorum kara yolu Elicek köyü yakınlarında yoldan çıkarak, yol kenarındaki toprak bölgeye çarptı.
ÇOK SAYIDA KİŞİ YARALANDI
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, ilk belirlemelere göre, 54 kişinin bulunduğu otobüste 15 kişi yaralandı.
YARALILAR, AMBULANSLARLA ÇEVREDEKİ HASTANELERE KALDIRILDI
Bulundukları yerde sıkışan bazı yaralılar, Alaca Belediyesi itfaiye ekiplerince otobüsün camından tahliye edildi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.