Çorum’da dehşet anları! Tur otobüsü yoldan çıktı: Çok sayıda yaralı var

Giriş Tarihi: 06 Nisan 2025 05:55

Adana Altın Portakal Çiçeği Festivali 'nden dönen kişileri taşıyan, sürücüsü henüz belirlenemeyen 28 AL 323 plakalı özel bir tur şirketine ait otobüs, Yozgat-Çorum kara yolu Elicek köyü yakınlarında yoldan çıkarak, yol kenarındaki toprak bölgeye çarptı.

Çorum'da dehşet anları! Tur otobüsü kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var (AA)

ÇOK SAYIDA KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, ilk belirlemelere göre, 54 kişinin bulunduğu otobüste 15 kişi yaralandı.