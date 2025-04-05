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"İsrail'e karşı silahlı cihad farzdır" | Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden Gazze fetvası: İşte ana maddeleri...

Dünya Müslüman Alimler Birliği Fetva Komitesi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ve ateşkese ihlali karşısında tüm Müslümanlara silahlı cihadı farz kıldığını belirten bir fetva yayınladı. Fetvaya göre, Filistin’deki işgalci güce karşı her müslümanın silahlı cihad yapması farzdır.

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Giriş Tarihi :06 Nisan 2025 , 01:43 Güncelleme Tarihi :06 Nisan 2025 , 01:43
İsrail’e karşı silahlı cihad farzdır | Dünya Müslüman Alimler Birliği’nden Gazze fetvası: İşte ana maddeleri...

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Dünya Müslüman Alimler Birliği Fetva Komitesi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ve ateşkese ihlali karşısında fetva yayınladı. Komite, Arap ve İslam ülkelerinden derhal askeri müdahale talep ederken, İsrail'i kara, deniz ve havadan ablukaya alma çağrısında bulundu.

FETVANIN ANA MADDELERİ

Silahlı Cihadın Farz Olması: Fetvaya göre, Filistin'deki işgalci güce karşı her müslümanın silahlı cihad yapması farzdır.

Askeri İttifak Çağrısı: Ümmeti korumak ve saldırganları püskürtmek için acil olarak bir "İslami askeri ittifak" kurulması gerektiği vurgulandı.

Mali ve Hukuki Destek: Direnişe askeri, mali ve hukuki destek sağlanmasının önemi belirtildi.

İsrail ile İlişkiler: İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesinin şeriatla çeliştiği, İsrail'e petrol ya da doğalgaz sağlanmasının yasak olduğu ifade edildi.

Barış Anlaşmaları: Bazı Arap ülkelerinin İsrail ile imzaladıkları barış anlaşmalarının gözden geçirilmesi gerektiği belirtildi.

Gazze'ye Destek: Gazze'deki direnişi desteklemek amacıyla mali cihad yapılmasının ve Gazze'ye geçişlerin açılmasının zorunlu olduğu kaydedildi.

Amerika'daki Müslümanlara Çağrı: Amerika'daki Müslüman diasporasına, Başkan Donald Trump'a "saldırıyı durdurma ve barışı getirme" vaadini yerine getirmesi için baskı yapmaları çağrısı yapıldı.

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