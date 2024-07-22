Şimdi moda kültür turları: Fiyatlar 7 bin TL’den başlıyor

Bu yaz başta Bodrum olmak üzere sahil şeridindeki yüksek fiyatlar, tatil tercihlerini etkiledi. Otel tatilinin yerine daha hesaplı kültür turları yönelim arttı. Kültür turlarının gözde olduğunu belirten turizmciler, "Eskiden otel tatilleri daha çok düşünülüyordu, ama şu anda fiyatlar çok yükseldiği için kültür turları tercih ediliyor. Vatandaş hem tatil yapıyor, hem de gittikleri bölgeleri gezip tanıma fırsatı buluyor. Ayrıca tatillerini daha uygun fiyata denk getiriyor" değerlendirmesini yaptı.

HER PROGRAM FARKLI

Bir seyahat acentesinin yöneticisi olan Murat Çelik de kültür turlarında fiyatların, konaklama süreleri, ulaşım türü ve tercih edilen bölgeler doğrultusunda değiştiğini belirtti. Programların 3 ila 4 gece konaklamalı, kişi başı ortalama 7 bin ile 15 bin lira arasında olduğunu anlatan Çelik, "Örneğin bir kültür turu programı olan Adrasan programı, 3 gece konaklamalı ve ulaşım dahil kişi başı 7 bin lira iken; Fethiye ve Kaş bölgelerini kapsayan otel tatili programı, 3 gece konaklamalı ve ulaşım dahil kişi başı 10 bin lirayı buluyor" diye konuştu. Eskişehir'deki vatandaşların şu anda en çok tercih ettikleri bölgelerin Marmaris ve Fethiye olduğunu söyleyen Çelik, kültür turlarının daha çok Kuzey ve Güney Ege, Likya ve Karya bölgeleri ağırlıklı gerçekleştirildiğini, Adrasan ve Olympos bölgelerinin de gözde olduğunu kaydetti.



İSTANBUL ÇIKIŞLI KONAKLAMALI TURLAR

- GAP turu/5 gün (3 gece otel konaklama): 7.399 TL

- Karadeniz yaylalar-Batum/5 gün (3 gece otel konaklama): 7.749-7.999 TL

- Likya turu/5 gün (3 gece otel konaklama): 8.399-9.693 TL

- Kaş-Olympos-Adrasan-Kekova turu/5 gün (3 gece otel konaklama): 8.999 TL

- Bodrum-Çeşme-Alaçatı turu/6 gün (4 gece otel konaklama): 8.399 TL

- Bodrum/5 gün (3 gece otel konaklamalı): 10.250 TL

- Karadeniz yaylalar-Batum (uçaklı)/4 gün (3 gece otel konaklama): 11.772 TL

- GAP turu (uçaklı)/4 gün (3 gece otel konaklama) 12.399 TL



İSTANBUL ÇIKIŞLI GÜNÜBİRLİK TURLAR

- Maşukiye-Sapanca: 730 TL

- Cumalıkızık-Gölyazı-Trilye: 939 TL

- Edirne: 959 TL

- Çanakkale Şehitlik Gelibolu Turu: 1.199 TL