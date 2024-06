Darphane’de üretimi böyle yapılıyor! Kıyıda, köşede 5-10-25-50 kuruş 1 TL’lik madeni parası olanlar dikkat

Üretim sürecinin belki de en dikkat çekici kısmı, her bir madeni paranın üzerine özel damgalarla desen ve değerlerin kazınmasıdır. Bu işlem, paranın hem fiziksel hem de değer olarak kimliğini belirler.

Merkez Bankası tarafından üretilen her bir madeni para, 1 lira, 50 kuruş, 25 kuruş, 10 kuruş, 5 kuruş ve 1 kuruş gibi farklı değerlere sahip olup, kullanıma hazır hale gelmeden önce özenle paketlenir. Örneğin, 1 lira değerindeki madeni paralar 100'lük, 50 kuruşluklar 150'lik, diğer küçük değerler ise daha büyük miktarlarda paketlenir.

Tamamlanan üretim sonrasında, her bir madeni para paketi ağırlık testine tabi tutulur. Bu test, paketin içeriğinin doğru ve eksiksiz olduğunu onaylar. Başarıyla geçen her bir paket, özel kutular içerisinde Merkez Bankası'na veya şubelerine gönderilmek üzere hazırlanır.

Darphane ve Damga Matbaası'nın ürettiği madeni paralar, Türkiye Merkez Bankası'nın güvencesi altında gerçekleşir. Üretim sürecinin her aşaması, uluslararası kalite standartlarına uygun şekilde yürütülür. Bu süreç içindeki her adım, titizlikle denetlenir ve her madeni para, piyasaya sürülmeden önce çeşitli testlerden geçirilir.