Darphane’de üretimi böyle yapılıyor! Kıyıda, köşede 5-10-25-50 kuruş 1 TL’lik madeni parası olanlar dikkat

Desen ve Değerlerin İşlenmesi Süreci Üretim sürecinin belki de en dikkat çekici kısmı, her bir madeni paranın üzerine özel damgalarla desen ve değerlerin kazınmasıdır. Bu işlem, paranın hem fiziksel hem de değer olarak kimliğini belirler.

Merkez Bankası tarafından üretilen her bir madeni para, 1 lira, 50 kuruş, 25 kuruş, 10 kuruş, 5 kuruş ve 1 kuruş gibi farklı değerlere sahip olup, kullanıma hazır hale gelmeden önce özenle paketlenir. Örneğin, 1 lira değerindeki madeni paralar 100'lük, 50 kuruşluklar 150'lik, diğer küçük değerler ise daha büyük miktarlarda paketlenir.

Paketleme ve Kalite Kontrol Tamamlanan üretim sonrasında, her bir madeni para paketi ağırlık testine tabi tutulur. Bu test, paketin içeriğinin doğru ve eksiksiz olduğunu onaylar. Başarıyla geçen her bir paket, özel kutular içerisinde Merkez Bankası'na veya şubelerine gönderilmek üzere hazırlanır.

Darphane ve Damga Matbaası'nın ürettiği madeni paralar, Türkiye Merkez Bankası'nın güvencesi altında gerçekleşir. Üretim sürecinin her aşaması, uluslararası kalite standartlarına uygun şekilde yürütülür. Bu süreç içindeki her adım, titizlikle denetlenir ve her madeni para, piyasaya sürülmeden önce çeşitli testlerden geçirilir.

Darphane ve Damga Matbaası, sürekli olarak yenilikçi teknolojileri bünyesine dahil ederek üretim süreçlerini geliştirmekte ve verimliliği artırmaktadır. Bu teknolojik yatırımlar, madeni paraların daha detaylı desenlerle ve daha uzun ömürlü olarak üretilmesini sağlar. Ayrıca, çevresel etkileri minimuma indirmek ve sürdürülebilir bir üretim süreci sağlamak için de önemli adımlar atılmaktadır. SON DAKİKA EKONOMİ HABERLERİ YENİ GELİŞMELER TAKVİM.COM.TR'DE!