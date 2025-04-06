Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal CHP yönetimini yerden yere vurdu! "Cunta yönetimini bile aşmışlar..." | Babasının adının anılmamasını da unutmadı

CHP şaibelerin ardından "kayyum atanabilir" iddiasıyla olağanüstü kurultaya gitti. CHP'li Özgür Özel tek aday olarak girdiği seçimde 1171 oy alarak yeniden partinin başkanı seçildi.
CHP şaibelerin ardından "kayyum atanabilir" iddiasıyla olağanüstü kurultaya gitti. CHP'li Özgür Özel tek aday olarak girdiği seçimde 1171 oy alarak yeniden partinin başkanı seçildi.
Skandal olaylara şahitlik ettiğimiz olağanüstü kurultay sonrası Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal CHP yönetimini yerden yere vuran açıklamalarda bulundu.
Aslı Baykal, babası ve aynı zamanda eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın adının kurultayda anılmamasına sessiz kalmayarak, "CHP genel başkanı Deniz Baykal'ın ismini kurultayda anamayanlar kadar buna sessiz kalan delegeler ve tüm partililer de siyaseten bitmiştir." ifadelerini kullandı.
Aslı Baykal sosyal medya hesabı X üzerinden zehir zemberek şu ifadeleri kullandı:
Darbe ile kapatılmış CHP'nin 2. kez açılmasını sağlayan ve miras bıraktığı siyaset şeklini artık bitirmek üzere oldukları
CHP genel başkanı Deniz Baykal'ın
ismini kurultayda anamayanlar kadar
buna sessiz kalan delegeler ve tüm partililer de siyaseten bitmiştir.
Yönetime karşı sesini çıkaramayan, aday yapılma umudu ile bekleşen bir topluluk kalmıştır geriye yalnızca.
Siyaseti topluma hizmet, veya ideoloji değil çıkar için yaptıklarının ve partilerinde doğru-yanlış hakkında ses çıkarabilecek herhangi bir düzeyde herhangi bir eleman kalmadığının göstergesidir.
Cunta yönetimini bile aşmışlar çıt çıkaramaz hale düşmüşler.
Yöneticiler tarihin akışını değiştiriyor
ses yok partililerden, alkış var, daha ne diyelim?