Ramazan Bayramı tatili bitti İstanbul’a dönüş başladı! Trafikte yoğunluk!

Ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdüren polis ve jandarma ekipleri sürücüleri, aşırı hız, takip mesafesi ve hatalı sollama konularında uyardı.

9 günlük Ramazan Bayramı tatilini İstanbul dışında geçirenler geri dönmeye devam ediyor. Sabah saatlerinden itibaren 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk oluşurken otobüsler ve yolcularını karşılamak için özel araçlarıyla gelenler otogara girişte uzun araç kuyrukları oluşturdu. Bazı yolcular ellerindeki valizlerle yürümek zorunda kaldı.

'TRAFİK ÇOK YOĞUNDU, İLERLEYEMEDİK'

Otogardaki yoğunluk hakkında konuşan Ali Özdemir, "Memleketim, Niğde'ye gidiyorum. Oğlumun yanına ziyarete gelmiştim, şimdi geri dönüyorum. Aşağılarda trafik çok yoğundu, ilerleyemedik. 'Sen dön bari, ben yürüyeyim' dedim. Şimdi yaya olarak devam ediyorum. Mecburen beklemek zorundayım. Önce İzmit'e gideceğim, oradan da başka bir araçla memlekete geçeceğim" dedi.

'BİLET BULMAKTA ÇOK ZORLANDIM'

Bayram dönüşü nedeniyle yoğunluk yaşandığını ifade eden Ege Salih Başhan ise "Tekirdağ'dan geliyorum. Normalde buralıyım ama bayramı orada geçirdim. Özellikle dönüş yolculuğu çok yoğun. Otobüsler doluydu, bilet bulmakta çok zorlandım. Aslında bu kadar yoğunluğu bugün beklemiyordum. Bayramın bitişiyle birlikte olur diye düşünüyordum ama tatilin uzaması yoğunluğu bugüne taşımış" diye konuştu.