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Vergi dilimleri değişti, MTV ve harçlar artarken, istisna tutarları yükseldi

Yeni yılla birlikte vergi, harç ve indirimlerle ilgili tüm rakamlar değişti. MTV yüzde 58.46 artarken; pasaport ve ehliyet gibi belgelerin ücretleri de yükseldi. Vergi istisnaları da artırıldı...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 02 Ocak 2024 Güncelleme 02 Ocak 2024, 07:01
Vergi dilimleri değişti, MTV ve harçlar artarken, istisna tutarları yükseldi

Yeni yılla birlikte birçok ödeme ve indirim rakamları değişti. Asgari ücretteki artış eski vergi dilimine göre çalışanları daha erken üst dilime alacaktı. Vergi dilimlerinin yeniden belirlenmesiyle birlikte çalışanların üst dilimden ödeyeceği vergi daha geç olacak. Yeni yılla birlikte Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) de yeniden değerleme oranı kadar artırıldı. Böylece MTV tutarları yüzde 58.46 artmış oldu. 2023 yılında bin 479 lira Motorlu Taşıtlar Vergisi olan bir aracın, 2024 yılı vergisi 2 bin 343 lira, 3 bin 323 lira Motorlu Taşıtlar Vergisi olan bir aracın 2024 yılı vergisi ise 5 bin 265 lira oldu. Elektrik motorlu araçlar için ise tarifenin dörtte biri oranında vergi ödenecek.

PASAPORT VE EHLİYET ZAMLANDI
Pasaport ve ehliyet harçları da arttı. Harçlar Kanunu Genel Tebliği'ne göre, 1 yıl süreli pasaportlar için harç tutarı 2 bin 396,60 lira, 3 yıl süreliler için 5 bin 558,30 lira ve 3 yıldan fazla süreli olanlar için 7 bin 833 lira olacak. 2024'te A sınıfı sürücü belgesi harcı bin 308,40 lira olarak belirlenirken, bu tutar B sınıfı sürücü belgesi harçlarında 3 bin 945,40 lira olarak uygulanacak. Yolcu beraberi getirilen cep telefonlarına ilişkin harç 20 bin liradan 31 bin 692 liraya çıktı. Maktu damga vergisi tutarları da yüzde 58.46 oranında artırıldı. Ayrıca, 2024 yılında tutulacak defterler için uygulanacak defter tutma hadleri de yeniden belirlendi. Buna göre yıllık satış tutarı 2 milyon lirayı geçen mükellefler 2024 yılı defterlerini bilanço esasına göre tutacak. Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları da güncellendi. Fatura ve fiş vermeme cezası 3 bin 400 liraya çıktı. 2024 yılından itibaren, fatura düzenleme limiti 4 bin 400 liradan 6 bin 900 liraya yükseltildi.



ÇALIŞANA YENİ VERGİ DİLİMİ
Gelir vergisi tarifesi başta olmak üzere tarifeler ve mükelleflerin yararlanacağı istisna tutarları da belli oldu. 2024 yılında uygulanacak gelir vergisi tarifesinin ilk dilimi 70 bin liradan 110 bin liraya, ikinci dilimi 150 bin liradan 230 bin liraya, üçüncü dilimi 370 bin liradan 580 bin liraya, dördüncü dilim ise 1 milyon 900 bin liradan 3 milyon liraya çıkarıldı. Ücret geliri elde edenlerde ise 550 bin lira olan üçüncü dilim 870 bin lira olarak uygulanacak. Yeni tarifeye göre, ücretliler başta olmak üzere tüm gelir vergisi mükellefleri daha geç üst dilimlerden vergi ödeyecek. Asgari ücrete yapılan yüzde 49.1'lik artış, gelir ve damga vergisi istisnasına da yansıdı, ücretlilerin ödeyeceği vergiyi azalttı. Asgari ücretin vergi dışı olması nedeniyle tüm ücretliler 37 bin 126 lira gelir ve damga vergisi ödemeyecek.


İSTİSNA TUTARLARI YENİDEN BELİRLENDİ
Gelir vergisinde kazanç unsurları itibarıyla düzenlenmiş çok sayıda mükellefin faydalandığı istisna ve indirim tutarları da yeniden değerleme oranında artırıldı. Kira gelirlerindeki 21 bin lira olan istisna tutarı 33 bin liraya, değer artış kazançlarındaki 55 bin lira istisna tutarı 87 bin liraya, arızi kazançlardaki 129 bin lira istisna tutarı 200 bin liraya, tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı 13 bin liraya çıktı.



ENGELLİ İNDİRİMİ YÜKSELDİ
Engellilerin yararlandığı gelir vergisi indirimi tutarlarında artış oldu. Engellilik derecesine göre, aylık bin 100, 2 bin 600 ve 4 bin 400 lira olan indirim tutarları, sırasıyla bin 700, 4 bin ve 6 bin 900 liraya çıktı. Ayrıca, malul ve engelli vatandaşlar için araç alımında uygulanan istisna limiti de arttı. 2023'te 1 milyon 4 bin lira olan ÖTV istisnası tutarı, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren yüzde 58.46 artışla 1 milyon 591 bin 200 liraya yükseldi.


01.01.2018 SONRASI TESCİL OLANLAR



31.12.2017 TARİHİNDEN ÖNCE TESCİL OLAN ARAÇLAR



MOTOSİKLET VERGİLERİ


KÖPRÜ VE OTOYOL ÜCRETLERİ DEĞİŞTİ
15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçiş ücret tarifesi araçların aks aralığına göre 15 ile 110 lira arasında oldu. Motosiklet geçiş ücreti ise 6 lira olarak belirlendi. Geçiş tarifesi Osmangazi Köprüsü'nde 205 ile 920, Y avuz Sultan Selim Köprüsü'nde 25 ile 275, 1915 Çanakkale Köprüsü'nde 75 ile bin 400 lira arasında yer alıyor. KGM tarafından işletilen otoyollarda otomobil için en düşük geçiş ücreti 9 lira, en yüksek geçiş ücreti 84 lira oldu.


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