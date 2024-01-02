Yeni yılla birlikte birçok ödeme ve indirim rakamları değişti. Asgari ücretteki artış eski vergi dilimine göre çalışanları daha erken üst dilime alacaktı. Vergi dilimlerinin yeniden belirlenmesiyle birlikte çalışanların üst dilimden ödeyeceği vergi daha geç olacak. Yeni yılla birlikte Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) de yeniden değerleme oranı kadar artırıldı. Böylece MTV tutarları yüzde 58.46 artmış oldu. 2023 yılında bin 479 lira Motorlu Taşıtlar Vergisi olan bir aracın, 2024 yılı vergisi 2 bin 343 lira, 3 bin 323 lira Motorlu Taşıtlar Vergisi olan bir aracın 2024 yılı vergisi ise 5 bin 265 lira oldu. Elektrik motorlu araçlar için ise tarifenin dörtte biri oranında vergi ödenecek.





ÇALIŞANA YENİ VERGİ DİLİMİ

Gelir vergisi tarifesi başta olmak üzere tarifeler ve mükelleflerin yararlanacağı istisna tutarları da belli oldu. 2024 yılında uygulanacak gelir vergisi tarifesinin ilk dilimi 70 bin liradan 110 bin liraya, ikinci dilimi 150 bin liradan 230 bin liraya, üçüncü dilimi 370 bin liradan 580 bin liraya, dördüncü dilim ise 1 milyon 900 bin liradan 3 milyon liraya çıkarıldı. Ücret geliri elde edenlerde ise 550 bin lira olan üçüncü dilim 870 bin lira olarak uygulanacak. Yeni tarifeye göre, ücretliler başta olmak üzere tüm gelir vergisi mükellefleri daha geç üst dilimlerden vergi ödeyecek. Asgari ücrete yapılan yüzde 49.1'lik artış, gelir ve damga vergisi istisnasına da yansıdı, ücretlilerin ödeyeceği vergiyi azalttı. Asgari ücretin vergi dışı olması nedeniyle tüm ücretliler 37 bin 126 lira gelir ve damga vergisi ödemeyecek.



İSTİSNA TUTARLARI YENİDEN BELİRLENDİ

Gelir vergisinde kazanç unsurları itibarıyla düzenlenmiş çok sayıda mükellefin faydalandığı istisna ve indirim tutarları da yeniden değerleme oranında artırıldı. Kira gelirlerindeki 21 bin lira olan istisna tutarı 33 bin liraya, değer artış kazançlarındaki 55 bin lira istisna tutarı 87 bin liraya, arızi kazançlardaki 129 bin lira istisna tutarı 200 bin liraya, tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı 13 bin liraya çıktı.







ENGELLİ İNDİRİMİ YÜKSELDİ

Engellilerin yararlandığı gelir vergisi indirimi tutarlarında artış oldu. Engellilik derecesine göre, aylık bin 100, 2 bin 600 ve 4 bin 400 lira olan indirim tutarları, sırasıyla bin 700, 4 bin ve 6 bin 900 liraya çıktı. Ayrıca, malul ve engelli vatandaşlar için araç alımında uygulanan istisna limiti de arttı. 2023'te 1 milyon 4 bin lira olan ÖTV istisnası tutarı, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren yüzde 58.46 artışla 1 milyon 591 bin 200 liraya yükseldi.



01.01.2018 SONRASI TESCİL OLANLAR







31.12.2017 TARİHİNDEN ÖNCE TESCİL OLAN ARAÇLAR





MOTOSİKLET VERGİLERİ







KÖPRÜ VE OTOYOL ÜCRETLERİ DEĞİŞTİ

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçiş ücret tarifesi araçların aks aralığına göre 15 ile 110 lira arasında oldu. Motosiklet geçiş ücreti ise 6 lira olarak belirlendi. Geçiş tarifesi Osmangazi Köprüsü'nde 205 ile 920, Y avuz Sultan Selim Köprüsü'nde 25 ile 275, 1915 Çanakkale Köprüsü'nde 75 ile bin 400 lira arasında yer alıyor. KGM tarafından işletilen otoyollarda otomobil için en düşük geçiş ücreti 9 lira, en yüksek geçiş ücreti 84 lira oldu.