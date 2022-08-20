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    Bayilik modeliyle bin adet KoopmarkeT ile bakkallara öncelikli dönüşüm hakkı!

    Bayilik modeliyle bin adet KoopmarkeT açılacak, bakkallara öncelikli dönüşüm hakkı tanınacak, ürün tedariki Tarım Kredi tarafından sağlanacak. İşte sizler için derlediğimiz 20 Ağustos tarihli TAKVİM gazetesi ekomi haberleri...

    KoopmarkeT’ler geliyor

    Başkan Tayyip Erdoğan'ın Tarım Kredi Kooperatifleri'nin mevcutta bin 400 olan market sayısının 2 bin 500'e çıkarılması talimatının ardından, Tarım Kredi yeni başlatacağı franchise modeli ile kısa sürede bin market daha açacak. Bu model ile açılacak marketlerin adının KoopmarkeT olmasının planlandığı öğrenilirken, Tarım Kredi'nin kendi bünyesindeki marketler ise KooperatiF Market adıyla devam edecek. Bu modelde geleneksel kanaldaki market ve bakkalların öncelikli olarak Tarım Kredi çatısı altına alınmasının hedeflendiği öğrenildi. Bayilik modeliyle Türkiye'de şu anda sayıları 30 bini bulan aile marketlerinin bir kısmının öncelikli olarak Tarım Kredi marketlere dönüştürülmesi hedefleniyor. Anlaşma sağlanılması halinde açılacak bu bayilerin ürün tedariki Tarım Kredi tarafından sağlanacak. 1000-1500 metrekarelik KoopgrosS'lara da hız verilecek. 400-500 bin nüfusun olduğu şehir merkezlerinde KoopgrosS'lar açılacak. Barış ŞİMŞEK



    KABUKLU FINDIK ALIMLARI BAŞLIYOR
    Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü, kabuklu fındık alımlarına 22 Ağustos'ta ilk etapta 11 noktada başlanacağını duyurdu. TMO'dan yapılan açıklamada, hasat durumuna göre alım yapılacak nokta sayısının 50'ye kadar çıkarılacağı kaydedildi. TMO'nun alımları fiziksel analizle yapacağına işaret edilen açıklamada, "Alım esnasında üreticilerimizin sıkıntı yaşamamaları için ürünlerini belirtilen kriterlere uygun şekilde hazırlayarak alım noktalarına randevu aldığı günde getirmeleri önem arz ediyor. Üreticilerimizin ürün teslim ederken rutubetten dolayı sıkıntı yaşamamaları için onları kurutmaya azami özen göstermeleri gerekiyor" denildi.



    SİYAH İNCİRDE HASAT BAŞLADI
    Dünyada sadece Bursa'nın 40 köyünde yetişen Bursa siyah incirinin hasadı başladı. Geçtiğimiz yıl 27 liradan sezonu açan incirin bu yıl 25 liradan alımına başlandı. Üretici Harun Deniz, "2 ay yoğun bir sezon geçiyor. Bu incir dünyanın birçok ülkesinden talep görüyor. Olgunlaşmaya yaklaşan incirleri yurt dışına, olgunlaşan incirleri ise yurt içine topluyoruz. Burada seçilen incirler Avrupa'da rafları süslüyor. Bu incir Avrupa'da çok fazla fiyatlarla satılıyor. Bize verilen fiyatların yukarı çekilmesini istiyoruz" dedi.



        ÇİFTÇİYE 'KAÇAK TOHUM' İÇİN UYARI
        Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği Başkanı Yıldıray Gençer, tohumluk sertifikası taşımayan ürünlerin çiftçilere pazarlandığını aktararak, "Bazı kişiler kontrolden geçmemiş tohumları elekten geçiriyor, boyuyor, çuvallıyor, çiftçilere satmaya çalışıyor. Sertifikalı harici tohumluk ticareti yasaklanmıştır. Çiftçiye satılan tohum, tarım kontrolleri sonucu verilen etiket dikilerek çuvallanmış olmalıdır" dedi. Üretime sertifikalı tohum ile başlayan çiftçilerin tohum kaynaklı sıkıntılarda hakkını arayabildiğini belirten Gençer, "Kaçak tohumları eken çiftçimiz verim ve kalite yönünden hayal kırıklıkları yaşayacak, devletin verdiği desteklemelerden de yararlanamayacaktır" diye konuştu.

        ÜZÜMDE HEDEF 200 MİLYON DOLAR
        Çekirdeksiz sultani üzümün ihracat yolculuğu başladı. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, 2020'de 110 milyon, 2021'de de 160 milyon dolarlık ihracat performansı gösteren çekirdeksiz sofralık sultani üzümde bu yılki rekoltenin ve ürün kalitesinin geçen yıldan daha iyi olduğunu dile getirdi. Hayrettin Uçak, bu yıl çekirdeksiz sultani taze üzüm ihracatından 200 milyon dolar, taze üzüm ihracatının toplamında da 250 milyon dolar ihracat hedeflediklerini aktardı.

        96.7 MİLYONLUK DESTEK HESAPTA
        Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 96.8 milyon liralık tarımsal destek ödemelerinin dün çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını duyurdu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "96 milyon 780 bin liralık tarımsal destek ödemelerini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadesini kullanan Kirişci, ödemelerin detaylarına da yer verdi. Buna göre, Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteği kapsamında 63 milyon 38 bin, Uzman Eller Proje Desteği kapsamında 8 milyon 808 bin, Sertifikalı Tohum Üretim Desteği kapsamında 2 milyon 616 bin, Hayvan Hastalıkları Tazminatı Desteği kapsamında 22 milyon 317 bin lira ödeme yapılacak.

        BORSAYA YABANCI YATIRIM AKTI
        Borsa İstanbul'da işlem gören ve rekor seviyeleri test eden şirketlere 1-18 Ağustos tarihleri arasında 13.6 milyar lira yabancı yatırım girişi gerçekleştiğini belirten Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, eş zamanlı olarak, TCMB brüt rezervinde de 3 haftalık süreçte 15.4 milyar dolar artış kaydedildiğini aktardı.

        YASTIK 'ALTIN'DAN 100 TON ÇIKACAK
        İstanbul Altın Rafinerisi Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Ayşen Esen, yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında 12 yılda yaklaşık 120 ton altın toplandığını, hedeflerinin bunu yıllık 100 tona çıkarabilmek olduğunu söyledi. Esen, Kuyumcu Altın Değerleme Sistemi kapsamında 9 banka olduğunu, 15'e kadar ulaştırmak istediklerini söyledi.

        AİLELERE 'ÇOCUK' DESTEĞİ
        Devlet ekonomik gerekçelerle aile bütünlüğünün bozulmasının önüne geçmek için Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmeti sunuyor. İhtiyaç sahibi ailelere çocukların temel ihtiyaçlarının ve okul masraflarının karşılanması amacıyla bu program ile her ay nakdi destek sağlanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, SED'den yararlanan her bir çocuk için ailelere aylık ortalama 2 bin 337 lira destek verildiğini belirterek, "SED'den yararlanan çocuklarımız için ailelerin hesaplarına Ağustos ödemesi olarak toplam 328 milyon 311 bin 460 lira yatırdık" bilgisini paylaştı. Bakan Yanık, SED hizmetinden Ağustos ayı itibarıyla yaklaşık 146 bin çocuğun yararlandığını da sözlerine ekledi.

        'YATIRIMDA AYAĞIMIZI GAZDAN ÇEKMEYECEĞIZ
        Turkcell Grubu, yılın ikinci çeyreğinde konsolide bazda toplam gelirlerini, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46 artışla 12.5 milyar liraya çıkardı. Şirketin ikinci çeyrek finansal ve operasyonel sonuçlarını açıklayan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "Şirketimizin FAVÖK'ü yüzde 45.1 artışla 5 milyar lira olarak gerçekleşti. İkinci çeyrek net kârımız da yüzde 67 artarak 1.9 milyar liraya ulaştı" dedi. İkinci çeyrekte güçlü müşteri kazanımını sürdürdüklerini aktaran Erkan, "Bu çeyrekte eklediğimiz 579 bin yeni müşteri ile Haziran sonu itibarıyla toplam 1.2 milyon yeni müşteriye ulaşarak 'her yıl 1 milyon yeni müşteri' hedefini ilk 6 ayda aştık. 284 bin yeni hane erişimiyle toplam fiber hane erişimini 5 milyona ulaştırdık. 1000 Mbps gibi yüksek hızları herkes için erişilebilir kılarak, bu sayede 2 milyon fiber müşteriye ulaştık" diye konuştu. Yatırımlara hız kesmeden devam edeceklerinin altını çizen Erkan, başarılı bir yarı yıl geçirdiklerini söyledi. Erkan, "Bu doğru oyun planımızı sürdürerek müşterilerimizin kalbine ve aklına hitap eden çözümlerimizle belirlenen yıl sonu hedefleri doğrultusunda büyümeye devam edeceğiz. Önümüzdeki çeyreklerde de güçlü performansımızı sürdüreceğimize inanıyorum. Yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Burada da ayağımızı gazdan çekmiyoruz, tüm hızıyla yatırım yapmaya devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

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        Haberler Ekonomi Bayilik modeliyle bin adet KoopmarkeT ile bakkallara öncelikli dönüşüm hakkı!
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