Bayilik modeliyle bin adet KoopmarkeT ile bakkallara öncelikli dönüşüm hakkı!

ÇİFTÇİYE 'KAÇAK TOHUM' İÇİN UYARI

Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği Başkanı Yıldıray Gençer, tohumluk sertifikası taşımayan ürünlerin çiftçilere pazarlandığını aktararak, "Bazı kişiler kontrolden geçmemiş tohumları elekten geçiriyor, boyuyor, çuvallıyor, çiftçilere satmaya çalışıyor. Sertifikalı harici tohumluk ticareti yasaklanmıştır. Çiftçiye satılan tohum, tarım kontrolleri sonucu verilen etiket dikilerek çuvallanmış olmalıdır" dedi. Üretime sertifikalı tohum ile başlayan çiftçilerin tohum kaynaklı sıkıntılarda hakkını arayabildiğini belirten Gençer, "Kaçak tohumları eken çiftçimiz verim ve kalite yönünden hayal kırıklıkları yaşayacak, devletin verdiği desteklemelerden de yararlanamayacaktır" diye konuştu.



ÜZÜMDE HEDEF 200 MİLYON DOLAR

Çekirdeksiz sultani üzümün ihracat yolculuğu başladı. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, 2020'de 110 milyon, 2021'de de 160 milyon dolarlık ihracat performansı gösteren çekirdeksiz sofralık sultani üzümde bu yılki rekoltenin ve ürün kalitesinin geçen yıldan daha iyi olduğunu dile getirdi. Hayrettin Uçak, bu yıl çekirdeksiz sultani taze üzüm ihracatından 200 milyon dolar, taze üzüm ihracatının toplamında da 250 milyon dolar ihracat hedeflediklerini aktardı.



96.7 MİLYONLUK DESTEK HESAPTA

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 96.8 milyon liralık tarımsal destek ödemelerinin dün çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını duyurdu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "96 milyon 780 bin liralık tarımsal destek ödemelerini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadesini kullanan Kirişci, ödemelerin detaylarına da yer verdi. Buna göre, Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteği kapsamında 63 milyon 38 bin, Uzman Eller Proje Desteği kapsamında 8 milyon 808 bin, Sertifikalı Tohum Üretim Desteği kapsamında 2 milyon 616 bin, Hayvan Hastalıkları Tazminatı Desteği kapsamında 22 milyon 317 bin lira ödeme yapılacak.



BORSAYA YABANCI YATIRIM AKTI

Borsa İstanbul'da işlem gören ve rekor seviyeleri test eden şirketlere 1-18 Ağustos tarihleri arasında 13.6 milyar lira yabancı yatırım girişi gerçekleştiğini belirten Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, eş zamanlı olarak, TCMB brüt rezervinde de 3 haftalık süreçte 15.4 milyar dolar artış kaydedildiğini aktardı.



YASTIK 'ALTIN'DAN 100 TON ÇIKACAK

İstanbul Altın Rafinerisi Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Ayşen Esen, yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında 12 yılda yaklaşık 120 ton altın toplandığını, hedeflerinin bunu yıllık 100 tona çıkarabilmek olduğunu söyledi. Esen, Kuyumcu Altın Değerleme Sistemi kapsamında 9 banka olduğunu, 15'e kadar ulaştırmak istediklerini söyledi.



AİLELERE 'ÇOCUK' DESTEĞİ

Devlet ekonomik gerekçelerle aile bütünlüğünün bozulmasının önüne geçmek için Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmeti sunuyor. İhtiyaç sahibi ailelere çocukların temel ihtiyaçlarının ve okul masraflarının karşılanması amacıyla bu program ile her ay nakdi destek sağlanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, SED'den yararlanan her bir çocuk için ailelere aylık ortalama 2 bin 337 lira destek verildiğini belirterek, "SED'den yararlanan çocuklarımız için ailelerin hesaplarına Ağustos ödemesi olarak toplam 328 milyon 311 bin 460 lira yatırdık" bilgisini paylaştı. Bakan Yanık, SED hizmetinden Ağustos ayı itibarıyla yaklaşık 146 bin çocuğun yararlandığını da sözlerine ekledi.



'YATIRIMDA AYAĞIMIZI GAZDAN ÇEKMEYECEĞIZ

Turkcell Grubu, yılın ikinci çeyreğinde konsolide bazda toplam gelirlerini, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46 artışla 12.5 milyar liraya çıkardı. Şirketin ikinci çeyrek finansal ve operasyonel sonuçlarını açıklayan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "Şirketimizin FAVÖK'ü yüzde 45.1 artışla 5 milyar lira olarak gerçekleşti. İkinci çeyrek net kârımız da yüzde 67 artarak 1.9 milyar liraya ulaştı" dedi. İkinci çeyrekte güçlü müşteri kazanımını sürdürdüklerini aktaran Erkan, "Bu çeyrekte eklediğimiz 579 bin yeni müşteri ile Haziran sonu itibarıyla toplam 1.2 milyon yeni müşteriye ulaşarak 'her yıl 1 milyon yeni müşteri' hedefini ilk 6 ayda aştık. 284 bin yeni hane erişimiyle toplam fiber hane erişimini 5 milyona ulaştırdık. 1000 Mbps gibi yüksek hızları herkes için erişilebilir kılarak, bu sayede 2 milyon fiber müşteriye ulaştık" diye konuştu. Yatırımlara hız kesmeden devam edeceklerinin altını çizen Erkan, başarılı bir yarı yıl geçirdiklerini söyledi. Erkan, "Bu doğru oyun planımızı sürdürerek müşterilerimizin kalbine ve aklına hitap eden çözümlerimizle belirlenen yıl sonu hedefleri doğrultusunda büyümeye devam edeceğiz. Önümüzdeki çeyreklerde de güçlü performansımızı sürdüreceğimize inanıyorum. Yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Burada da ayağımızı gazdan çekmiyoruz, tüm hızıyla yatırım yapmaya devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

