Uzmanı erkeklerin korkulu rüyası prostata karşı uyardı: Korunma yolları nelerdir? Hangi besinler tüketilmeli?

İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Cevdet Kaya, erkeklerin baş belası prostat iltihaplanması, iyi huylu prostat büyümesi ve prostat kanserini önleyici 8 altın öğüt verdi:
İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Cevdet Kaya, erkeklerin baş belası prostat iltihaplanması, iyi huylu prostat büyümesi ve prostat kanserini önleyici 8 altın öğüt verdi:
1 SAĞLIKLI BESLENİN:
Sebze, meyve, tam tahıllar açısından dengeli bir diyet, prostat sağlığını destekleyebilir. Özellikle domates gibi likopen açısından zengin bir besin kaynağı, prostat kanseri riskini azaltmaya yardımcı olabilir. Aynı şekilde, brokoli, Brüksel lahanası ve kabak çekirdeği prostat sağlığına en faydalı besinler olarak gösterilmektedir.
2 DÜZENLİ EGZERSİZ YAPIN:
Egzersiz yapmak, prostat sağlığını destekleyen faktörlerden biridir. Özellikle kardiyo egzersizleri, kan dolaşımını artırarak prostat sağlığını iyileştirebilir ve kilo kontrolünü sağlar.
3 SİGARA VE ALKOLÜ BIRAKIN:
Sigara içmek, prostat kanseri riskini artırabilir. Aşırı alkol tüketimi de prostat hastalıklarıyla ilişkilidir, bu yüzden alkolü sınırlamak önemlidir.
4 STRESİ AZALTIN:
Uzun süreli stres, vücutta inflamasyona yol açarak çeşitli hastalıkları tetikleyebilir. Prostat sağlığını korumak için stresle başa çıkma teknikleri uygulanabilir.
5 KONTROLLERİNİZİ EKSİKSİZ YAPTIRIN:
Erken teşhis, prostat hastalıklarının yönetilmesinde çok önemlidir. Özellikle 50 yaş ve sonrasında düzenli olarak prostat kanseri taraması yaptırmak önemlidir.
6 CİNSEL SAĞLIK VE HİJYENE DİKKAT EDİN:
Düzenli cinsel aktivite prostat için faydalıdır. Gerek prostat büyümesinin durdurulması, gerekse de prostat iltihaplamasının önlenmesinde oldukça faydalıdır.
7 TAKVİYE ÜRÜNLER VE İLAÇLAR ALIN:
Bazı bitkisel takviyeler (örneğin cüce palmiyeyaban mersini) ve vitaminler (özellikle D vitamini), doktorunuza danışmak kaydı ile destek amacıyla kullanılabilir.
8 GENETİK VE AİLE ÖYKÜSÜNÜ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURUN:
Ailesinde prostat kanseri bulunan kimseler, yüksek risk altında olduğu için dikkatli olmaları ve prostat kontrollerini yaptırmaları önemlidir.