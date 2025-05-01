PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Sağlık Haberleri

Uzmanı erkeklerin korkulu rüyası prostata karşı uyardı: Korunma yolları nelerdir? Hangi besinler tüketilmeli?

Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Cevdet Kaya, erkeklerin korkulu rüyası prostat hastalıklarından korunmanın yollarını anlattı. “Domates, brokoli, Brüksel lahanası ve kabak çekirdeği tüketin” ifadesini kullandı.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :01 Mayıs 2025
Uzmanı erkeklerin korkulu rüyası prostata karşı uyardı: Korunma yolları nelerdir? Hangi besinler tüketilmeli?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Cevdet Kaya, erkeklerin baş belası prostat iltihaplanması, iyi huylu prostat büyümesi ve prostat kanserini önleyici 8 altın öğüt verdi:

Uzmanı erkeklerin korkulu rüyası prostata karşı uyardı: Korunma yolları nelerdir? Hangi besinler tüketilmeli? (İHA)Uzmanı erkeklerin korkulu rüyası prostata karşı uyardı: Korunma yolları nelerdir? Hangi besinler tüketilmeli? (İHA)

1 SAĞLIKLI BESLENİN:
Sebze, meyve, tam tahıllar açısından dengeli bir diyet, prostat sağlığını destekleyebilir. Özellikle domates gibi likopen açısından zengin bir besin kaynağı, prostat kanseri riskini azaltmaya yardımcı olabilir. Aynı şekilde, brokoli, Brüksel lahanası ve kabak çekirdeği prostat sağlığına en faydalı besinler olarak gösterilmektedir.

2 DÜZENLİ EGZERSİZ YAPIN:
Egzersiz yapmak, prostat sağlığını destekleyen faktörlerden biridir. Özellikle kardiyo egzersizleri, kan dolaşımını artırarak prostat sağlığını iyileştirebilir ve kilo kontrolünü sağlar.

Uzmanı erkeklerin korkulu rüyası prostata karşı uyardı: Korunma yolları nelerdir? Hangi besinler tüketilmeli? (İHA)Uzmanı erkeklerin korkulu rüyası prostata karşı uyardı: Korunma yolları nelerdir? Hangi besinler tüketilmeli? (İHA)

3 SİGARA VE ALKOLÜ BIRAKIN:
Sigara içmek, prostat kanseri riskini artırabilir. Aşırı alkol tüketimi de prostat hastalıklarıyla ilişkilidir, bu yüzden alkolü sınırlamak önemlidir.

4 STRESİ AZALTIN:
Uzun süreli stres, vücutta inflamasyona yol açarak çeşitli hastalıkları tetikleyebilir. Prostat sağlığını korumak için stresle başa çıkma teknikleri uygulanabilir.

Uzmanı erkeklerin korkulu rüyası prostata karşı uyardı: Korunma yolları nelerdir? Hangi besinler tüketilmeli? (Sabah Gazetesi)Uzmanı erkeklerin korkulu rüyası prostata karşı uyardı: Korunma yolları nelerdir? Hangi besinler tüketilmeli? (Sabah Gazetesi)

5 KONTROLLERİNİZİ EKSİKSİZ YAPTIRIN:
Erken teşhis, prostat hastalıklarının yönetilmesinde çok önemlidir. Özellikle 50 yaş ve sonrasında düzenli olarak prostat kanseri taraması yaptırmak önemlidir.

6 CİNSEL SAĞLIK VE HİJYENE DİKKAT EDİN:
Düzenli cinsel aktivite prostat için faydalıdır. Gerek prostat büyümesinin durdurulması, gerekse de prostat iltihaplamasının önlenmesinde oldukça faydalıdır.

Uzmanı erkeklerin korkulu rüyası prostata karşı uyardı: Korunma yolları nelerdir? Hangi besinler tüketilmeli? (Sabah Gazetesi)Uzmanı erkeklerin korkulu rüyası prostata karşı uyardı: Korunma yolları nelerdir? Hangi besinler tüketilmeli? (Sabah Gazetesi)

7 TAKVİYE ÜRÜNLER VE İLAÇLAR ALIN:
Bazı bitkisel takviyeler (örneğin cüce palmiyeyaban mersini) ve vitaminler (özellikle D vitamini), doktorunuza danışmak kaydı ile destek amacıyla kullanılabilir.

8 GENETİK VE AİLE ÖYKÜSÜNÜ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURUN:
Ailesinde prostat kanseri bulunan kimseler, yüksek risk altında olduğu için dikkatli olmaları ve prostat kontrollerini yaptırmaları önemlidir.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İBB Eski Emlak Yönetimi Daire Başkan Ali Ayçiçek’in mesajları ortaya çıktı! Dönen dolaplar gözler önüne serildi
Başkan Erdoğan’dan CHP’nin jammer tiyatrosuna sert tepki: Bantların arkasında hangi şaibeli işlere karıştılar açıklasınlar
CHP’li İmamoğlu’nun cezaevinde çekilen ilk fotoğrafı ortaya çıktı!
Çalışma hayatında kronikleşen tüm sorunlar çözüldü! 23 yılda 23 devrim: Yenileri sırada
CHP’li Ekrem İmamoğlu ve çetesinin gizli toplantı yapıp kameraları kapattığı otelin güvenlik müdürü itiraf etti!
Bakan Yerlikaya duyurdu: Beşiktaş’ta şerit ihlali yapan çakarlı maganda hakkında gereken yapıldı
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den atama açıklaması! Kurban Bayramı ile yaz tatili birleşecek mi?
İBB’ye yolsuzluk soruşturmasında yeni talep: Savcılık KİPTAŞ ve İSFALT’ın ihale belgelerini istedi
CHP’li Özel’in yolsuzluk çıkarmasında son durak Fransa!
İBB’ye yolsuzluk soruşturmasında konuşulmayan detay! 1999 yılı, Murat Ongun ve ABD’nin resmi daveti | İmamoğlu’nun A Takımı ve ilişkileri
Fenerbahçe’den sansyonel transfer! Jose Mourinho onay verdi
Başkan Erdoğan İtalya ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı! Terörsüz Türkiye ve Trump mesajı
PKK elebaşı Mustafa Karasu’dan bahanelerle dolu fesih kongresi açıklaması: Öcalan doğrudan katılmasa da olur
Fenerbahçe’ye transferde şok! Öyle bir şey istedi ki...
Kur’an bülbülleri Külliye’de! Başkan Erdoğan’dan İslam dünyasına çağrı: Tarihin akışına yön vermek için birlik şart
Dürziler çatışmaya girdi İsrail Şam’a saldırdı! Tel Aviv Suriye’de mezhep çatışmasını kışkırtıyor
Başkan Erdoğan açıkladı: Yarısı Bizden kampanyasında destek tutarları artırıldı! Hibe tutarı 875 bin TL’ye yükseldi
Siyonistlerde Roma hazımsızlığı! Meloni’ye tepki: İsrail’e hayır, Erdoğan’a evet
Murat Ongun’un ’Eko’sistemde şaibeli yükselişi! Teşrik-i mesaisi olan o isim anlattı: Bir propaganda müdürünün ihtiraslarla dolu hezeyanı
atv’nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman’dan seyircisine büyük sürpriz!