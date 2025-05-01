Uzmanı erkeklerin korkulu rüyası prostata karşı uyardı: Korunma yolları nelerdir? Hangi besinler tüketilmeli? (Sabah Gazetesi)



5 KONTROLLERİNİZİ EKSİKSİZ YAPTIRIN:

Erken teşhis, prostat hastalıklarının yönetilmesinde çok önemlidir. Özellikle 50 yaş ve sonrasında düzenli olarak prostat kanseri taraması yaptırmak önemlidir.



6 CİNSEL SAĞLIK VE HİJYENE DİKKAT EDİN:

Düzenli cinsel aktivite prostat için faydalıdır. Gerek prostat büyümesinin durdurulması, gerekse de prostat iltihaplamasının önlenmesinde oldukça faydalıdır.

Uzmanı erkeklerin korkulu rüyası prostata karşı uyardı: Korunma yolları nelerdir? Hangi besinler tüketilmeli? (Sabah Gazetesi)



7 TAKVİYE ÜRÜNLER VE İLAÇLAR ALIN:

Bazı bitkisel takviyeler (örneğin cüce palmiyeyaban mersini) ve vitaminler (özellikle D vitamini), doktorunuza danışmak kaydı ile destek amacıyla kullanılabilir.



8 GENETİK VE AİLE ÖYKÜSÜNÜ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURUN:

Ailesinde prostat kanseri bulunan kimseler, yüksek risk altında olduğu için dikkatli olmaları ve prostat kontrollerini yaptırmaları önemlidir.