Uzmanı erkeklerin korkulu rüyası prostattan korunma yollarını açıkladı: Bu belirtilere dikkat!

İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Cevdet Kaya, prostat ve hastalıklarıyla ilgili önemli bilgiler verdi: Prostat bezi, erkek üreme ve idrar sistemiyle ilgili oldukça önemlidir.

Uzmanı erkeklerin korkulu rüyası prostattan korunma yollarını açıkladı. (AA)



Mesanenin hemen alt kısmında bulunur ve üretra dediğimiz kanalı da içine almaktadır. Prostat büyüklüğü yaş ile birlikte artmaktadır. Burada önemli olan husus, prostatın büyüklüğünden ziyade, şikayet yapıp yapmadığıdır. En yaygın görülen prostat hastalıkları şunlardır:



1- PROSTATİT

Prostatın iltihaplanmasıdır. Akut ve kronik olmak üzere iki türlüdür. Akut prostat iltihaplanması, genellikle bakteriyel bir enfeksiyon sonucu gelişir. İdrarda şiddetli yanma ve ağrı, 37-38 derecelere çıkan ateş, idrar yapmada güçlük, bulantı, halsizlik veterleme şikayetleri ile karakterizedir. Tedavisi mümkündür.