Uzmanı erkeklerin korkulu rüyası prostattan korunma yollarını açıkladı: Bu belirtilere dikkat!

İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Cevdet Kaya, prostat ve hastalıklarıyla ilgili önemli bilgiler verdi: Prostat bezi, erkek üreme ve idrar sistemiyle ilgili oldukça önemlidir.
İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Cevdet Kaya, prostat ve hastalıklarıyla ilgili önemli bilgiler verdi: Prostat bezi, erkek üreme ve idrar sistemiyle ilgili oldukça önemlidir.
Mesanenin hemen alt kısmında bulunur ve üretra dediğimiz kanalı da içine almaktadır. Prostat büyüklüğü yaş ile birlikte artmaktadır. Burada önemli olan husus, prostatın büyüklüğünden ziyade, şikayet yapıp yapmadığıdır. En yaygın görülen prostat hastalıkları şunlardır:
1- PROSTATİT
Prostatın iltihaplanmasıdır. Akut ve kronik olmak üzere iki türlüdür. Akut prostat iltihaplanması, genellikle bakteriyel bir enfeksiyon sonucu gelişir. İdrarda şiddetli yanma ve ağrı, 37-38 derecelere çıkan ateş, idrar yapmada güçlük, bulantı, halsizlik veterleme şikayetleri ile karakterizedir. Tedavisi mümkündür.
2- İYİ HUYLU PROSTAT BÜYÜMESİ:
Yaşla birlikte prostatın giderek büyümesi ve idrar yolu üzerinde baskı yaparak idrar yapmayı zorlaştırmasıdır. İyi huylu prostat büyümesi bir kanser değildir. İdrar yapmada güçlük, sık idrara çıkma, yanma, kanama gibi belirtilerle kendini gösterebilir.
3- PROSTAT KANSERİ:
Yavaş ilerler ve erken aşamalarda belirti vermeyebilir. İleri aşamada ise idrar yapma şikayetleri, kanlı idrar, pelvik bölgede ağrı ve cinsel işlev bozuklukları gibi belirtiler görülebilir. Prostat kanseri oluşmasında en önemli risk faktörleri; yaşlanma, genetik yapı ve yatkınlık, testosteron hormonudur. Ailesinde prostat kanseri riski olan bireylerin prostat kanserine yakalanma ihtimali belirgin düzeyde artmaktadır. Bu kimselerde kanser taramasına daha erken başlamaktayız. Prostat kanseri tarama testi PSA (Prostat Spesifik Antijen) dediğimiz bir kan testisidir. PSA yüksek olursa ileri tetkik ve görüntüleme isteriz.
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