Eksik primi tamamlama fırsatı! SSK’lı olarak ay içinde 30 günden az çalışanlar...





■ NE KADAR ÖDEME YAPILIYOR?

Aylık en az 1601 lira ödenmesi gerekiyor. Kendi adına tarımsal faaliyette bulunan ya da esnaf muaflığından yararlanan kadınların ödeyeceği prim de bin 547 lira. Ev hizmetlerinde 10 günden az çalışanlar kendi primini yatırabiliyor.

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