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    Eksik primi tamamlama fırsatı! SSK’lı olarak ay içinde 30 günden az çalışanlar...

    İsteğe bağlı sigorta çalışmayanlara, primi eksik olanlara emeklilik yolunu açıyor. SSK’lı olarak ay içinde 30 günden az çalışanlar da eksik primlerini bu yolla tamamlayabiliyor.

    Hazal Ateş
    Eksik primi tamamlama fırsatı

    KİMLER İSTEĞE BAĞLI SİGORTALI OLABİLİYOR, ÇALIŞMA ZORUNLULUĞU VAR MI?
    Çalışmayan, emekli, malullük aylığı almayanlar isteğe bağlı sigorta yaptırabiliyor. 4A'lı olarak ay içinde 30 günden az çalışanlar ve yarı zamanlı çalışanlar da isteğe bağlı sigorta yaptırabiliyor.



    İSTEĞE BAĞLI SİGORTA BAĞ-KUR MU SSK MI KAPSAMINDA SAYILIYOR?
    İsteğe bağlı sigortalılar 1 Ekim 2008 sonrası 4B (Bağ-Kur) kapsamında değerlendiriliyor. Bağ-Kur kapsamında SSK'lılara göre daha uzun süre prim ödeyerek emekliliğe hak kazanılıyor. İsteğe bağlı sigorta ayrıca 4A (SSK) kapsamında olup 30 günden az çalışan kendi primlerini ödemesiyle emekli olma fırsatı sunuyor.



    YARI ZAMANLI ÇALIŞMADA İSTEĞE BAĞLI SİGORTA NASIL UYGULANIYOR?
    İsteğe bağlı ya da borçlanma yoluyla eksik prim günlerinin tamamlanması mümkün. İsteğe bağlı sigorta ve borçlanmada günlük asgari ücret ile bunun 7.5 katına kadar prim ödeme imkanı bulunuyor. Ayda 12 gün primi yatırılan, isteğe bağlı sigorta ile kalan 18 günü ödeyebiliyor. İsteyen eksik günleri emekliliğe yakın tarihte borçlanabiliyor.



        NE KADAR ÖDEME YAPILIYOR?
        Aylık en az 1601 lira ödenmesi gerekiyor. Kendi adına tarımsal faaliyette bulunan ya da esnaf muaflığından yararlanan kadınların ödeyeceği prim de bin 547 lira. Ev hizmetlerinde 10 günden az çalışanlar kendi primini yatırabiliyor.

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        Haberler Ekonomi Eksik primi tamamlama fırsatı! SSK’lı olarak ay içinde 30 günden az çalışanlar...
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