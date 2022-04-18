Eksik primi tamamlama fırsatı! SSK’lı olarak ay içinde 30 günden az çalışanlar...

■ KİMLER İSTEĞE BAĞLI SİGORTALI OLABİLİYOR, ÇALIŞMA ZORUNLULUĞU VAR MI?
Çalışmayan, emekli, malullük aylığı almayanlar isteğe bağlı sigorta yaptırabiliyor. 4A'lı olarak ay içinde 30 günden az çalışanlar ve yarı zamanlı çalışanlar da isteğe bağlı sigorta yaptırabiliyor.
■ İSTEĞE BAĞLI SİGORTA BAĞ-KUR MU SSK MI KAPSAMINDA SAYILIYOR?
İsteğe bağlı sigortalılar 1 Ekim 2008 sonrası 4B (Bağ-Kur) kapsamında değerlendiriliyor. Bağ-Kur kapsamında SSK'lılara göre daha uzun süre prim ödeyerek emekliliğe hak kazanılıyor. İsteğe bağlı sigorta ayrıca 4A (SSK) kapsamında olup 30 günden az çalışan kendi primlerini ödemesiyle emekli olma fırsatı sunuyor.
■ YARI ZAMANLI ÇALIŞMADA İSTEĞE BAĞLI SİGORTA NASIL UYGULANIYOR?
İsteğe bağlı ya da borçlanma yoluyla eksik prim günlerinin tamamlanması mümkün. İsteğe bağlı sigorta ve borçlanmada günlük asgari ücret ile bunun 7.5 katına kadar prim ödeme imkanı bulunuyor. Ayda 12 gün primi yatırılan, isteğe bağlı sigorta ile kalan 18 günü ödeyebiliyor. İsteyen eksik günleri emekliliğe yakın tarihte borçlanabiliyor.