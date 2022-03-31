TOKİ Tekirdağ Çorlu kura çekilişi CANLI YAYIN izle! Nusratiye 2+1 3+1 TOKİ kura çekiliş sonuçları İSİM LİSTESİ!

Tekirdağ TOKİ kura çekilişi bugün (31 Mart) yapılacak. Çorlu ilçesinde yapımına başlanan konut projesinde başvurular geçtiğimiz günlerde tamamlandı. TOKİ Nusratiye mahallesi konut kura çekilişi bugün noter huzurunda gerçekleştirilecek. Canlı izlemek isteyenler ve isim listesini öğrenmek isteyenler konuya ilişkin araştırmalara koyuldu. Peki TOKİ Tekirdağ Çorlu kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Tekirdağ Çorlu kura çekilişi CANLI YAYIN nasıl izlenir? İşte Nusratiye 2+1 3+1 TOKİ kura çekiliş sonuçları İSİM LİSTESİ!
TEKİRDAĞ ÇORLU TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
TOKİ Çorlu ilçesinde alt ve orta gelir grubu için 2+1 ve 3+1 evler 21- 25 Mart tarihlerinde satışa sunuldu. Başvuruların tamamlanmasıyla birlikte gözler kura çekilişine çevrildi. Çekiliş 31 Mart 2022 tarihinde canlı yayında noter huzurunda gerçekleştirilecek. Çekilişi Youtube sayfasından canlı izleyebilirsiniz. Çekiliş https://www.youtube.com/c/TokiKurumsal linki üzerinden yayınlanacak.
Kura sonuçları da TOKİ'nin internet sitesinde duyurulacak.
NUSRATİYE 2+1 3+1 TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İSİM LİSTESİ YAYINLANDI MI?
Sonuçlar açıklandığında, isim listesi yayımlandığında haberimizde tüm listeye yer verilecektir. Sıcak gelişmeler için takipte kalınız.
👉TOKİ KONYA KURA ÇEKİLİŞİ İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
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