Ve netleşti! 25 Ocak EYT'de son formül ortaya çıktı! Primi tamamlamış o yaşta olanlar...İşte Çalışma Bakanlığı'nın EYT planı...
Uzun süredir kamuoyunun gündeminde yer alan emekli maaş fark ödemeleri ve emekli zam oranlarının belli olmasının ardından sıra EYT'ye geldi. Geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile 3600 ek gösterge ve EYT meselelerinin de gündeme yeniden alınması dikkat çekmişti. 3600 ek gösterge de sona yaklaşılırken EYT konusunda ise henüz net bir gelişme yok. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise konuya ilişkin kritik detayları paylaştı. İşte emekli maaşlarında yapılan yeni düzenlemeler, EYT ve 3600 ek gösterge konusunda merak edilen son gelişmeler.
25.01.2022 15:31
- Son Güncelleme: 25.01.2022 15:31
Emekli Maaş Farkı Ne Zaman Yatacak?
Türkiye gündeminde uzun süredir ilk sıralarda yer alan emekli maaş farkı ödemeleri için ödeme yapılacak tarihler belli oldu. Memur ve emeklinin alacağı ek zammı da kapsayan, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM'de kabul edilmişti.
Bakan Bilgin'den EYT Açıklaması!
Kamuoyu gündeminde EYT'li olarak anılan Emeklilikte Yaşa Takılanlar için yeni gelişmeler yaşandı. 2022 yılında emekli maaşlarına ilişkin yapılan yeni düzenlemeler ve emekliye yönelik yeni çalışmalar sonrasında yeni detaylar da ortaya çıktı.