Ve netleşti! 25 Ocak EYT’de son formül ortaya çıktı! Primi tamamlamış o yaşta olanlar...İşte Çalışma Bakanlığı’nın EYT planı...

Buna göre SSK ve Bağ Kur emeklisinin maaşlarında %25,47 oranında bir artış görülürken, memur ve emeklisinin maaşlarında ise bu oran %30,5 olarak gerçekleşti. Yeni düzenleme kapsamında en düşük emekli taban aylığı oranı ise bin 500 liradan 2.500 TL'ye yükseltildi.

