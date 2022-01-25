Yaşa Takılanlar için kademeli emeklilik evresi! 26 Ocak EYT son dakika haberleri 2022: En az 5900 gün prim doldurma şartı...

YAŞ SINIRI KONULUR MU?

Ancak kurum değiştirmemiş yani sadece SSK'lı olarak çalışmış olanlar için kademeli bir emeklilik formülü de masada bulunuyor.

Buna göre; emeklilik için kadınların 20, erkeklerin 25 yılı doldurmuş olmalarına ve işe giriş tarihlerine göre 5000 ile 5975 prim sayısına ulaşıp ulaşmadığına bakılacak.

Burada primini dolduranların yıl şartını tamamlamalarına göre kademeli olarak emeklilik imkanına kavuşmaları da söz konusu olabilecek.