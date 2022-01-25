Yaşa Takılanlar için kademeli emeklilik evresi! 26 Ocak EYT son dakika haberleri 2022: En az 5900 gün prim doldurma şartı...

Milyonlarca kişi, EYT kapsamında yapılacak düzenlemeyi büyük bir heyecanla bekliyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar için formüller belirleniyor. Bunlardan biri de primi dolana kademeli emeklilik sistemi olarak karşımıza çıkıyor. Geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "EYT'li kardeşlerimizin durumu çalışma programımızın içerisinde yer alıyor. İnşallah 2022 yılı içerisinde EYT'lilerle ilgili ne yapacağımızın müjdesini, Çalışma Bakanımız ile beraber paylaşacağız" demişti. Kademeli emeklilik formülünde, erkekler için 25, kadınlar için ise 20 yıl sigortalılık süresi aranacak. Peki, EYT son dakika bugün ne oldu 2022? Yaşa Takılanlar son 1 saat gelişme var mı? EYT ne zaman çıkacak? İşte merak edilenler...
Son dönemde yeniden gündeme gelen emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) meselesinin çözümü için hazırlıklar devam ediyor.
Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "EYT'li kardeşlerimizin durumu çalışma programımızın içerisinde yer alıyor. İnşallah 2022 yılı içerisinde EYT'lilerle ilgili ne yapacağımızın müjdesini, Çalışma Bakanımız ile beraber paylaşacağız" demişti.
ÇERÇEVE ÇİZİLECEK
Daha önce yapılan çalışmalarda gündeme gelen formüller ile birlikte sorunun çözümü için kapsamlı bir çalışma devam ettiriliyor.
Bu noktada yapılacak yasal düzenlemenin çerçevesi de çizilmiş olacak. Böylece hak sahipleri tespit edilecek ve bunların hangi şartlarda emekli olabilecekleri ortaya konulacak.