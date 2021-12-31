Kuru bahane ederek fırsatçılığı kollayan marketlerden farklı marka aynı fiyat oyunu!

Türkiye'nin son dönemde gündeminden marketler ve gıda fiyatları düşmüyor. Dövizdeki ani yükselişle fiyatları bir anda katlayan marketlerin, kurdaki düşüşe paralel fiyatları aşağıya çekmemesi vatandaşların tepkisine yol açıyor. Marketler ise yüzde 10-30 arasında indirim yaptıklarına dair açıklamalar yapıyor.
Peki hangi üründe indirim var? Marketleri tek tek dolaştık. Temel gıda ürünlerinde indirim yok. Marketlerin indirim yaptığı ürünler genellikle marketlere özel üretim yapan markalar ve market markalı ürünlerde… Ancak bu ürünlerdeki fiyatlamalar da dikkat çekici… 5 büyük zincir markette farklı markalı sıvı yağda fiyat aynı… Geçtiğimiz günlerde Rekabet Kurumu'nun 2.7 milyar TL ceza kestiği marketler, yağın dışında pirinç ve yoğurtlarını da aynı fiyata satıyor.