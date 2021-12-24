Döviz çakıldığı halde indirim yapmayan patronlara çağrı: Alalım sizi etiketlerin başına!



KENDİ ÜRETTİKLERİ MALLARIN FİYATINI DÜŞÜRSELER YETER

Konuyla ilgili İSO Başkanı Erdal Bahçıvan ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ortak olduğu şirketlerin etikette indirim yapmadığına hatta zamda diğer markaları geçtiğine dikkat çeken Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, "Bırakın kamuoyuna Türk sanayisi ve ticaretinin patronları olarak çağrıda bulunmayı, kendi ürettikleri malların fiyatını düşürseler yeter…" dedi.

İşte Dilek Güngör'ün bugünkü yazısı;



Dövizdeki tarihi düşüşten sonra vatandaşın gözü kulağı gıda ürünlerinde indirim olup olmayacağına çevrildi. Esnaf birlikleri, bir kısım ticaret ve sanayi odaları, tüketici dernekleri 'dövizi bahane edip yapılan zamları geri alın' diye bas bas bağırıyor.

Bazılarından ise 'çıt' yok.

Bırakın kamuoyuna Türk sanayisi ve ticaretinin patronları olarak çağrıda bulunmayı, kendi ürettikleri malların fiyatını düşürseler yeter…

Kimden mi bahsediyorum?