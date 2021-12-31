Kırmızı ette fiyat oyunu! Üreticide kilosu 58 TL, market ve kasapta 140 TL...

Kırmızı etteki fahiş fiyat artışı kırmızı alarm verdi. Yetiştirici ile tüketici arasındaki fiyat farkı herkesin tepkisini çekti.
TÜDKİYEB Başkanı Nihat Çelik şunları söyledi:
Yetiştiricide fiyat yüzde 20, market ve kasapta yüzde 100 arttı. Üreticiden kilogramı 58 liradan çıkan karkas et, market ve kasaplarda 140 liraya vatandaşa satılıyor.
TÜDKİYEB Başkanı Nihat Çelik şunları söyledi:
Yetiştiricide fiyat yüzde 20, market ve kasapta yüzde 100 arttı. Üreticiden kilogramı 58 liradan çıkan karkas et, market ve kasaplarda 140 liraya vatandaşa satılıyor.