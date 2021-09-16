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    Velileri bezdiren servis krizinin arkasından 'plaka sorunu' çıktı

    Velileri bezdiren servis krizinin arkasından ‘plaka sorunu’ çıktı. ‘L’ plakaların bazı galeriler tarafından alındığı, yüz yüze eğitimle birlikte fiyatlarının da 6 kata kadar arttığı ortaya çıktı.

    Acil servis

    Yeni eğitim döneminin başlamasının ardından servis krizi çıktı. Velilerin servis bulma çilesi sürerken, krizin arkasından 'plaka sorunu' çıktı.

    Bazı turizm şirketlerinin sahipleri, 'L' ibareli öğrenci servisi plakalarının tıpkı taksilerde olduğu gibi bazı galeriler tarafından satın alındığını ve bu plaka fiyatlarının da 6 kata kadar yükseldiğini söyledi.

    İstanbul'da 20 binin üzerinde öğrenci servisi olduğunu belirten şirket yetkilileri, şu bilgileri verdi:

    "10-12 bini hizmet veriyor. 8 bine yakını ise hizmet vermiyor. Bunların içinde plaka sahibi galeriler de var. Kapanma döneminde bu plakaların fiyatı 50-60 bin liraydı. Şimdi ise 300 bin liralara kadar yükseldiğini öğrendik. 'Elinde plakası olanlar 3 ay içinde araç almazsa plakalar iptal edilecek' denilirse yarın bu sorun çözülür."

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    Haberler Ekonomi Velileri bezdiren servis krizinin arkasından 'plaka sorunu' çıktı
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