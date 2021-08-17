Sağlık sorunu olan tazminatını alır

Salgın döneminde hastalık istirahat raporu alanların sayısı artarken, bu konuyla ilgili merak edilen pek çok nokta bulunuyor. İşte raporla ilgili soruların yanıtları:

Sağlık raporu ile işten ayrıldığımda kıdem tazminatı alabilir miyim?

İşyeri ve iş ortamı sağlığınızın bozulmasına neden oluyorsa işe devam edemeyeceğinize yönelik rapor alıp bunu da işverene sunarak tazminatınızı alabilirsiniz. Çalışanın durumunu sağlık raporu ile kanıtlaması zorunlu.

Rapor aldığı halde tatile, eğlenceye gittiği belgelenen çalışanın iş akdi feshedilebilir mi?

Yargıtay, rapor aldıktan sonra tatile giden işçiyi çıkartan işvereni haklı buldu. İşverenin kanıtı da çalışanın raporlu olduğu tarihte çektirdiği fotoğraflar ile konum bilgilerini sosyal medyadan paylaşması oldu.

İşverene fesih hakkı veren rapor süresi nasıl hesaplanıyor?

3 yıldan fazla süren işçi için 14 hafta (98 gün), 1.5 yıldan 3 yıla kadar süren işçi 12 hafta (84 gün), 6 aydan 1.5 yıla kadar süren işçi 10 hafta (70 gün), 6 aydan az süren işçi 8 hafta (56 gün) olarak hesaplanıyor. Yargıtay içtihatlarına göre sık sık aralıklı alınan raporların toplam süresi bu süreler içinde kalsa da rapor kullanımı işleri aksatıyorsa fesih söz konusu olabiliyor.

Sağlık gerekçesiyle çıkartılanlar işsizlik ödeneği alır mı?

Alır. 3 yılda 600 gün prim, son 120 gün çalışmak gerekir.

HAZAL ATEŞ.