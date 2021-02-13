Vergi ve trafik cezalarında dikkat! Borçları yapılandırmak için 1 Mart kritik gün

Yaklaşık 10 milyon vatandaş başvurusunu yaparak borcunu yapılandırdı.
Borçların faiz ve cezaları silinirken, üzerine enflasyon farkı eklendi.
Peşini seçenler için enflasyon farkının da yüzde 90'ı silindi.
Yaklaşık 10 milyon vatandaş başvurusunu yaparak borcunu yapılandırdı.
Borçların faiz ve cezaları silinirken, üzerine enflasyon farkı eklendi.
Peşini seçenler için enflasyon farkının da yüzde 90'ı silindi.
Taksitle borcunu ödemek isteyenlere de 18 ay vade ve 36 aylık ödeme imkanı getirildi.
Ancak bu avantajların kaybolmaması için ilk taksitin ödenmesi büyük önem taşıyor.
PRİMDE DE 31 MART
İlk taksitler için son ödeme tarihi, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ve belediyelere yapılacak ödemelerde 1 Mart, SGK'ya yapılacak ödemelerde ise 31 Mart. Taksit ödemeleri 2 ayda bir yapılacak.
Yapılandırmanın bozulmaması için yapılandırılan borcun ilk 2 taksitinin süresinde ve tam ödenmesi şart.