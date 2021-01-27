Borsada 1.900 puan gelebilir

önde gelen kurumlar tarafından hazırlanan strateji raporlarında 2021'de borsada rekorların devam edebileceği ve BIST 100 endeksininseviyelerini görebileceği belirtildi.'ın raporunda "BIST 100 endeksine ilişkin hedefimizi 1.350 puandanseviyesine yükseltiyoruz" denilirken;'ın raporunda da "Hisse senetlerine ilginin yerel ve global bazda 2021'de de sürmesi beklentisindeyiz. BIST 100 endeksi için 12 ay vadede hedef fiyat seviyesiniolarak belirliyoruz" ifadesi yer aldı.