Borsada 1.900 puan gelebilir

Türkiye'de önde gelen kurumlar tarafından hazırlanan strateji raporlarında 2021'de borsada rekorların devam edebileceği ve BIST 100 endeksinin 1.900 puan seviyelerini görebileceği belirtildi. Gedik Yatırım'ın raporunda "BIST 100 endeksine ilişkin hedefimizi 1.350 puandan 1.750 puan seviyesine yükseltiyoruz" denilirken; Deniz Yatırım'ın raporunda da "Hisse senetlerine ilginin yerel ve global bazda 2021'de de sürmesi beklentisindeyiz. BIST 100 endeksi için 12 ay vadede hedef fiyat seviyesini 1.900 puan olarak belirliyoruz" ifadesi yer aldı.
- Ekonomi
- 27.01.2021 Gazete