Tarlaya havadan takip

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği'nin (Tarım Kredi) teknoloji alanında faaliyet gösteren iştiraki TARNET'in yerli imkanlarla ürettiği mobil baz istasyonu RTK cihazı ve multispektral insansız hava aracı (İHA), çiftçilerin birçok ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlayacak. Tarla ekim alanı sınırları ve kullanım alanı tespiti, gübreleme ve ilaçlama ihtiyacı, hasarrisk değeri, hastalık ve sulama ihtiyacı tespitleri, su stresi haritalama, rekolte tahmini, bitki sağlığı takibi bu cihazlarla yapılabilecek. Söz konusu sistemin Ar-Ge çalışmaları zeytin, üzüm, çeltik ve mısır tarlalarında devam ediyor. Sistemin 2021'in ilk çeyreğinde kullanıma alınması hedefleniyor.