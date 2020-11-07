Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 07.11.2020 Gazete
    ABONE OL

    Tarlaya havadan takip

    'nin (Tarım Kredi) teknoloji alanında faaliyet gösteren iştiraki 'in yerli imkanlarla ürettiği mobil cihazı ve multispektral (İHA), çiftçilerin birçok ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlayacak.

    Tarlaya havadan takip

    Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği'nin (Tarım Kredi) teknoloji alanında faaliyet gösteren iştiraki TARNET'in yerli imkanlarla ürettiği mobil cihazı ve multispektral (İHA), çiftçilerin birçok ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlayacak. Tarla ekim alanı sınırları ve kullanım alanı tespiti, gübreleme ve ilaçlama ihtiyacı, hasarrisk değeri, hastalık ve sulama ihtiyacı tespitleri, su stresi haritalama, rekolte tahmini, bitki sağlığı takibi bu cihazlarla yapılabilecek. Söz konusu sistemin Ar-Ge çalışmaları zeytin, üzüm, çeltik ve mısır tarlalarında devam ediyor. Sistemin 2021'in ilk çeyreğinde kullanıma alınması hedefleniyor.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi Tarlaya havadan takip