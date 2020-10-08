Ekim ayı 32 günlük TL ve dolar vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi

EKİM'DE DÖVİZ HESABINA EN YÜKSEK FAİZ ORANI VEREN BANKA HANGİSİ?

Doların son günlerde yükselmesi bankada doları olanları ve dolara yatırım yapmak isteyenleri heyecan sardı. Özellikle ABD'nin yaptığı teşvikler doların sürekli hareketlenmesine neden oluyor. Bankaların hem dolar hem de Türk Lirası vadeli hesap faiz oranlarını artırması ile hangi bankanın dolara ne kadar faiz verdiği merak konusu oldu.

Bankada dolar hesabı olanlara en yüksek faiz oranını Burgan Bank Odeabank ve Fibabanka vererek, en yüksek faiz oranı veren bankalar listesinde ilk sıraya yerleşti. Burgan Bank, Odeabank ve Fibabanka dolar hesabı olan müşterilerine yüzde 2,75 faiz oranı verecek cazip fırsatlar sunuyor. Burgan Bank Odeabank ve Fibabanka hoş geldin faizi ile bir aylık 32 günlük banka hesabı açan kişilere aylık faiz getirisi olarak en yüksek faizi veriyor. Faizlerin artması durumda ise bu miktarların artması da söz konusu olabilir.