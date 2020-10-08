Ziraat Bankası ve Halkbank Sosyal Hayatı Destek Katkı Paylı Faturalı Kredi Paketi ve Sosyal Hayatı Destek Faturalı Kredi paket kapsamında tüm müşterilerinin Mobilya, elektronik, beyaz eşya, ev tekstil, bisiklet, çeyiz, seramik, kapı, pencere sistemleri birçok ihtiyaçlarını karşılamak adına düşük faizli İhtiyaç Kredisi veriyor. Ziraat Bankası ve HalkBank Sosyal Hayatı Destek Kredi Paketi kapsamında anlaşmalı firma ve/veya bayilerden alınması durumunda müşterilerine 0,99 oranları ile anlaşmalı olmayan firma/bayi/mağazadan alınması durumunda ise yüzde 1,29 faiz oranları ile kredi imkanı sunuyor. Peki Sosyal Hayatı Destek kredisi başvuru şartları neler? Nasıl Başvuru yapılır? İşte düşük faizli kredi başvuru ekranı ve detayları...
ZİRAAT BANKASI SOSYAL HAYATI DESTEK KREDİSİ NEDİR?
Ziraat Bankası Sosyal Hayatı Destek Katkı Paylı Faturalı Kredi Paketi ve Sosyal Hayatı Destek Faturalı Kredi Paketi müşterilerinin ev ihtiyacını karşılamak adına 0,99 ve 1,29 faiz oranları ile 36 aya kadar vade iler minimum 3.000 TL maksimum 30.000 TL'ye kadar sunulan kredi paketi.
Sosyal Hayatı Destek Katkı Paylı Faturalı Kredi Paketi
Mobilya, elektronik, beyaz eşya, ev tekstil, bisiklet, çeyiz, seramik, kapı, pencere sistemleri finansman ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak, anlaşma sağlanan firmalardan satın alınacak ürünler, azami 36 ay vade ile kredilendirilebilecek.
Sosyal Hayatı Destek Faturalı Kredi Paketi
Kredi anlaşması bulunmayan firmalardan yerli üretim yapan firmalardan satın alacağı mobilya, kahverengi küçük ev aletleri, ev boya-seramik-kapı ve pencere sistemleri ev tekstil, çeyiz ve bisiklet ihtiyaçlarının uygun şartlarda sağlanması amacıyla; azami 36 ay vade ile kredi kullanılabilecektir.
ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI
Ziraat Bankası Sosyal Hayatı Destek Kredi Paketi kapsamında anlaşmalı firma ve/veya bayilerden alınması durumunda müşterilenrine 0,99 oranları ile anlaşmalı olmayan firma/bayi/mağazadan alınması durumunda ise yüzde 1,29 faiz oranları ile kredi imkanı sunuyor.
KREDİYE BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Ziraat Bankası Sosyal Hayatı Destek Kredisi başvuruları Ziraat Bankası şubelerinden ve telefon bankacılığı üzerinden alınıyor.
HALKBANK SOSYAL HAYATI DESTEK KREDİSİ NEDİR?
Küresel pademiden normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması ile birlikte; müşterilerimizin mobilya, elektronik, beyaz eşya, ev tekstil, çeyiz, küçük ev aletleri vb. ihtiyaçlarınızın karşılanmasının amacıyla aylık %0,99'dan başlayan faiz oranı ve 36 aya varan vade seçenekleriyle 30.000 TL'ye kadar Sosyal Hayatı Destek Kredi Paketi hizmete sunulmuştur.
HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI
HalkBank Sosyal Hayatı Destek Kredi Paketi kapsamında anlaşmalı firma ve/veya bayilerden alınması durumunda müşterilerine 0,99 oranları ile anlaşmalı olmayan firma/bayi/mağazadan alınması durumunda ise yüzde 1,29 faiz oranları ile kredi imkanı sunuyor.
ÖDEME KOŞULLARI NELER?
Dilerseniz anlaşmalı firma ve/veya bayilerinden alınan proforma fatura/kesin fatura ile 30.000 TL'ye kadar kredinizi aylık %0,99 faiz oranıyla ya da Bankamız müşterisi olup anlaşmalı olmayan firma/bayi/mağazadan alınan proforma fatura/kesin fatura ile %1,29 faiz oranı ile kredi ödemeleri eşit taksitlerle gerçekleştirilebiliyor.
KREDİYE NASIL BAŞVURU YAPILIR?
HalkBank Sosyal Hayatı Destek Kredisine HalkBank şubelerinden ve resmi internet sitesi üzerinden kolaylıkla başvuruda buluna bilirsiniz.
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BİREYSEL İHTİYAÇ KREDİSİ NEDİR?
İhtiyaç kredileri de bireysel müşteriler için genelde ticari bankalar tarafından çeşitlendirilmiştir. Elbette ki diğer banka türleri de bireysel müşteriler için ihtiyaç kredileri sunar. Ama bunu öncelikli olarak gerçekleştiren ticari bankalardır. Müşterileri kendilerine çekerek fonlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak isterler ve bunun üzerinden de faiz gibi maliyetlerle kar elde etmeye çalışırlar.
Hayatımızda hepimizin anlık parasal sıkıntıları, istekleri, hayalleri olabilir. Bunların giderilmesi için bankalar tarafından sunulan bireysel ihtiyaç kredileri günümüzde; eş, dost, komşu yerine tercih edilen bir yöntemdir. Bu durumda bireysel kredi, banka ve finansal kuruluşların bireysel müşterilerine her türlü ihtiyaçları karşısında sunduğu finansal destektir. Bu kredileri kullanmak eskisi kadar zor değildir. Bankanın belli şartlarını gerçekleştirdiğiniz sürece, birçok kanal üzerinden bu başvurunuzu yapabilirsiniz. İster şubeye giderek isterseniz de telefon ve internet bankacılığı gibi yeni dönem teknolojik gelişmelerle kolayca gerçekleştirebilirsiniz.