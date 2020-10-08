İhtiyaç kredisi kullanmak isteyen emekli vatandaşlar için çok sayıda bankanın özel kredi kampanyası bulunuyor. Halkbank ve Ziraat Bankası tarafından yapılan faiz güncellemesi sonrası emeklilere özel kredi paketleri de duyuruldu. Bankacılık ve Düzenleme Denetleme Kurumu tarafından yapılan yönetmelik değişikliği sonrasında en uzun ihtiyaç kredisi vadesi 60 aydan 36 aya çekilmişti. Kamu bankaları bu nedenle emeklilere 36 ay vadeli kredi desteği sağlıyor. Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bir düzenleme üzerinde çalışılıyor. Bu düzenleme ile emekli vatandaşlara maaşlarının 10 katı kadar kredi verilmesi öngörülüyor. Peki SGK-SSK ve Bağ-kur emeklileri için uygun faizli emekli mini ihtiyaç kredisi başvuru şartları nedir?