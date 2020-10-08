36 ay vadeyle 3 ay geri ödemesiz 50.000 TL kredi kampanyası, acil nakit paraya ihtiyacı olan ve birkaç ay geri ödeme yapamayacak vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. ING, Yapı Kredi, Vakıfbank 3 ay ertelemeli kredi fırsatından faydalanmak ise çok basit. İnternet veya mobil bankacılık aracılığıyla bu tip kredilerden faydalanmak mümkün olacak. İşte ertelemeli 3 ay geri ödemesiz 50.000 TL kredinin detayları!
ING BANK'TA 1,24 FAİZ ORANI
ING'li olun ya da olmayın, Cepte Kredi ile %1,24'ten başlayan faizlerle ihtiyaç kredinize şubeye gitmeden, istediğiniz zaman, istediğiniz yerden başvurun. Üstelik 36 aya varan vade ve 3 ay erteleme seçeneği ile...
Bu kampanya dâhilinde başvuru yapmak için belirlenmiş olan evrakları hazırlamak gerekmektedir. Kredi başvuru onaylanmış kişilerin hazırlaması gereken evraklar
TC kimlik kartı, ehliyet yâda pasaport.
Yabancı uyruklu müşteriler için pasaport ve oturma izni belgesi.
3 ay içinde oturulan ikametgâh belgesi.
Doğalgaz, su veya elektrik faturası.
Maaş bordrosu belgeleri.
ING Bank'ta 50 bin TL krediyi %1,24 faiz oranı ve 36 ay vade ile ayda 1.804 TL taksitle ödeyebilirsiniz. Faizlerle birlikte ödeyeceğiniz toplam tutar 64.944,36TL olacak.
VAKIFBANK'TAN SMS İLE ALMAK MÜMKÜN
Tüm ihtiyaçlarınız için 36 aya varan vadeler, cazip faiz oranı ve esnek ödeme seçeneğiyle kamu personeli, özel sektör çalışanları ve emekliler için İhtiyaç Kredisi Kampanyası tüm VakıfBank Şubeleri'nde. Üstelik cep telefonunuz aracılığıyla da İhtiyaç Kredisi Kampanyasına başvuru yapabilirsiniz.
Sms ile Kredi Başvurusu Yapmak İçin;
Aralarında birer boşluk bırakarak KREDI, T.C. Kimlik No., Aylık Gelirinizi yazıp 5724'e sms gönderebilirsiniz.
Örnek Sms Metni:
KREDI 11111111111 3000
Kredinizi,
Aylık eşit taksitli,
Artan taksitli
Azalan taksitli
3 ay ödemesiz dönemli aylık eşit taksitli,
3 ayda bir eşit taksitli,
Son taksit balon ödemeli,
Değişken taksitli olarak geri ödeyebilirsiniz.
YAPI KREDİ'DE LİMİT 200.000 TL
En az 1.000 TL, en fazla 200.000 TL tutarında kredi başvurusu yapabilirsiniz.
Kampanyanın azami vadesi ödemesiz dönem dahil 36 ay olup, en fazla 90 gün öteleme seçeneği sunulmaktadır.
Ödemesiz dönemlere ait faiz tutarı ilk taksite yansıtılır.
Yapı Kredi Bireysel İnternet / Mobil Şube üyesi olmanız gerekmektedir. Üye iseniz giriş yapmak için buraya, üye değilseniz veya şifrenizi unuttuysanız yeni şifre almak için buraya tıklamanız gerekmektedir.
Bankamız tarafından tanımlanan ön onaylı limitiniz olması durumunda, limit tutarınıza kadar kredi kullanabilirsiniz. Ön onaylı limitler sonrası tekrar değerlendirme yapılabilir, bankamızca limitleriniz kredi kullanımından önce düşürülebilir ve ya tamamen iptal edilebilir.
Kredi başvurunuz bankamız politikaları çerçevesinde değerlendirilir ve uygun olması durumunda kullandırım yapılabilir. Banka değerlendirmesi sonrasında başvurunuz olumsuz sonuçlanabilir ya da talep ettiğiniz tutarın altında bir tutarda onaylanabilir.
Kullandırım ve başvurunun Yapı Kredi Mobil ve Bireysel İnternet Şubesi'nden yapılması durumunda "Mobilden ve İnternetten Anında Şubesiz Kredi" menüsündeki tüm koşullar 3 Aya Kadar Ertelemeli Kredi için de geçerlidir.
Yapı Kredi Mobil veya İnternet Şube kanallarından başvuru veya kullandırım yapmak için, kampanya giriş ekranında "3 Aya Kadar Ertelemeli Kredi" kampanyası seçilmelidir.
Kampanya seçildikten sonra, ilk taksit tarihini; kredi açılış gününden azami 120 gün sonrası olacak şekilde takvimden seçmek gerekmektedir. İlk taksit tarihi seçimi değiştirilmediğinde, ilk taksit tarihi otomatik olarak 30 gün sonrası olarak gelmektedir.
3 Aya Kadar Ertelemeli Kredi başvurunuzu Yapı Kredi Mobil veya Bireysel İnternet Şubesi üzerinden hemen gerçekleştirebilirsiniz.