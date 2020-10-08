36 ay vadeyle 3 ay geri ödemesiz 50.000 TL kredi kampanyası, acil nakit paraya ihtiyacı olan ve birkaç ay geri ödeme yapamayacak vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. ING, Yapı Kredi, Vakıfbank 3 ay ertelemeli kredi fırsatından faydalanmak ise çok basit. İnternet veya mobil bankacılık aracılığıyla bu tip kredilerden faydalanmak mümkün olacak. İşte ertelemeli 3 ay geri ödemesiz 50.000 TL kredinin detayları!

ING BANK'TA 1,24 FAİZ ORANI

ING'li olun ya da olmayın, Cepte Kredi ile %1,24'ten başlayan faizlerle ihtiyaç kredinize şubeye gitmeden, istediğiniz zaman, istediğiniz yerden başvurun. Üstelik 36 aya varan vade ve 3 ay erteleme seçeneği ile...

Bu kampanya dâhilinde başvuru yapmak için belirlenmiş olan evrakları hazırlamak gerekmektedir. Kredi başvuru onaylanmış kişilerin hazırlaması gereken evraklar